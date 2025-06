Paróquias da região iniciam celebração de Corpus Christi

Na manhã desta quinta-feira (19), centenas de fiéis marcam presença nas celebrações de Corpus Christi promovidas pelas paróquias de Santo André e Ribeirão Pires. Confecções dos tradicionais tapetes coloridos, procissões e missas integram a programação religiosa.

O feriado de Corpus Christi é uma festa católica que acontece sempre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. A data celebra o corpo de Jesus Cristo na Eucaristia.

No município andreense, a procissão foi iniciada às 9h com o bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Cipollini, que saiu da Paróquia São José Operário, no Jardim Bela Vista, e seguiu para Praça do Carmo, onde realizará uma missa ao ar livre. Fiéis das 12 paróquias da também realizam cortejos até a praça.

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB) esteve presente no local para acompanhar a missa. No pátio da Igreja Matriz estão sendo arrecadados alimentos não perecíveis que serão doados para pessoas em situação de vulnerabilidade.

LEIA MAIS

Confira o que abre e fecha em Santo André no feriado de Corpus Christi

Como parte da tradição, fiéis se reuniram na manhã desta quinta-feira, a partir das 5h, para a montagem dos tapetes artesanais coloridos. Na tapeçaria são confeccionados diversos desenhos que fazem alusão à celebração religiosa, como imagens de santos e de outros elementos bíblicos.

Em Ribeirão Pires, a programação também teve início às 9h, com missa na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, no centro. O encerramento será na Vila do Doce com a bênção final e a adoração ao Santíssimo Sacramento.

A confecção dos tapetes artesanais foi realizada na noite de ontem na Rua Padre Marcos Simoni. A atividade contou com a participação de voluntários, que utilizaram materiais como serragem colorida, casca de ovo e borra de café para criar os desenhos que ornamentam o trajeto da procissão.