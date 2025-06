Falta vontade política para acabar com a desigualdade, diz bispo

O bispo da Diocese de Santo André, Dom Pedro Cipollini, disse que falta vontade política para acabar com a desigualdade econômica no País. A fala foi durante a missa forânea (com todas as paróquias) de Corpus Christi, celebrada na manhã desta quinta-feira (19), no pátio da Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro.

Durante a solenidade, o religioso relembrou às centenas de fiéis presentes o significado da festa religiosa, que comemora o corpo de Jesus Cristo na Eucaristia. Uma das principais mensagens transmitidas na data é o amor, gratidão, união entre a comunidade e a partilha de alimentos.

Todas as paróquias do Grande ABC realizaram campanhas de arrecadação de alimentos e de roupas de inverno. Os itens serão distribuídos para mais de 5.000 famílias em situação de vulnerabilidade assistidas pelas igrejas da região.

“O povo do Grande ABC é muito solidário. Estamos vendo muitos alimentos arrecadados, isso é maravilhoso, mas não resolve as dificuldades. O problema da fome e da injustiça no Brasil se resolve com leis e atitudes concretas para que haja uma melhor distribuição de renda. Dá para fazer isso, mas falta vontade política. Não é interessante para quem manda”, alegou o religioso.

Cipollini também criticou o sistema econômico mundial. “Para os discípulos, a fome do povo se resolve em comprar e vender pão. Esta é a mentalidade do sistema injusto que domina o mundo através do dinheiro. Para Jesus, a fome se resolve com a partilha do pão e dos recursos”, ressaltou.

Antes da missa, o religioso participou da procissão, que durou cerca de uma hora. Ao lado dos fiéis, o bispo caminhou da paróquia São José Operário, no Jardim Bela Vista, até a Praça do Carmo.

As igrejas das sete cidades do Grande ABC promovem, nesta quinta-feira, diversas solenidades de Corpus Christi, com missas, procissões e confecção dos tradicionais tapetes coloridos. Em São Caetano também será realizada uma missa forânea, às 19h, na Paróquia São João Batista, no bairro Santa Paula.