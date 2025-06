PL Diadema Inicia Nova Era com Liderança Renovada

O Partido Liberal (PL) em Diadema anuncia com entusiasmo a nova composição de seu diretório municipal, sob a presidência de David Monteiro De Mello. Esta transição representa um marco para o PL na cidade, sinalizando um período de intenso trabalho e de construção de um futuro promissor para Diadema.

Com a nova direção, o PL Diadema se posiciona de forma ainda mais ativa no cenário político local, com o objetivo de ser um instrumento de transformação e melhoria da qualidade de vida de todos os diademenses.

"'Chegamos com a missão de revitalizar o PL em Diadema, tornando-o um partido ainda mais próximo das pessoas e de suas necessidades reais. Temos a convicção de que Diadema merece mais, e estamos empenhados em construir propostas inovadoras e exequíveis, especialmente na *valorização do funcionalismo público*e no desenvolvimento econômico sustentável", destaca David Monteiro De Mello, novo presidente do PL Diadema.

O partido está focado em ampliar suas bases, atrair novos talentos e consolidar um projeto político robusto, visando tanto o pleito de 2026 Presidente, Governador, deputados e senadores quanto as eleições municipais de 2028, com a firme intenção de apresentar uma candidatura própria à prefeitura.

Esta nova etapa do PL Diadema será marcada pela transparência, participação popular e pela busca incansável por soluções que realmente impactem positivamente o dia a dia dos munícipes.