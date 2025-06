Conheça Guilherme Magon, ator que vive filho escondido de Odete Roitman

A chegada de Leonardo, filho mantido em segredo por Odete Roitman (Debora Bloch), movimentou os capítulos mais recentes do remake de Vale Tudo. O personagem é vivido por Guilherme Magon, ator de 39 anos que faz sua estreia em novelas, mas que já traz no currículo uma longa trajetória nos palcos e na TV.

Magon construiu carreira no teatro musical, onde protagonizou montagens como Cabaret, dividindo cena com Claudia Raia, Tribos, com Antônio Fagundes, e Hebe - O Musical.

No audiovisual, participou de produções como Assédio (2018), O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (2022) e O Som e a Sílaba (2024) e o filme Rinha (2008).

Em entrevista ao portal Hugo Gloss, o ator contou que o convite para viver Leonardo surgiu de surpresa. "Veio de forma inesperada, mas muito bem recebido. Eu já estava acompanhando a novela e não sabia qual personagem seria, mas topei antes mesmo de saber. Aí, quando vem a confirmação de que era o Leonardo Roitman, vibrei por poder ajudar a contar esse conflito da família."

Apesar de ser novato nas novelas, Magon encarou o desafio sem medo. "É a minha primeira novela. Fui confiado a fazer esse papel complexo numa novela tão emblemática e estou muito grato por isso", declarou.

O ator ainda comentou sobre a construção do personagem, que foi mantido em sigilo pela autora da trama. "Até aqui sei que o Leonardo é cadeirante e se encontra em uma situação vulnerável que depende de cuidados alheios. Eu tô muito bem amparado por toda a equipe da novela pra construir esse personagem da forma mais cuidadosa e potente possível", disse.

Na nova versão da história, Leonardo sobreviveu a um acidente de carro que aconteceu há 13 anos e vive isolado desde então, em uma cadeira de rodas. Diferentemente da versão original, em que o personagem estava morto, agora ele reaparece vivo e cercado de ressentimentos, o que promete mexer ainda mais com a trama e com o passado de Odete.