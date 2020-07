Dreams: videoclipe de Noah Cyrus é produzido com ferramentas do jogo

Bianca Bellucci

Do 33Giga



31/07/2020 | 16:18



Dreams é um jogo exclusivo para PlayStation 4. Na prática, ele reúne um conjunto de ferramentas que dão ao usuário o poder de criar diferentes experiências audiovisuais, como games, animações, trailers e mais. O interessante é que todos os membros da comunidade podem interagir com os projetos feitos por ali.

Para mostrar o potencial de Dreams no setor de música, o estúdio Media Molecule, criador do game, decidiu procurar um artista para fazer um videoclipe virtual. Noah Cyrus e sua música July acabaram sendo escolhidas. O resultado é uma escultura inspirada nas feições da cantora pop, com um bioma lentamente sendo formado ao seu redor.

O passo a passo da produção foi documentado por Kareem Ettouney, co-fundadora do estúdio Media Molecule, e está disponível no blog da PlayStation – clique aqui para conferir. O conteúdo, no entanto, está em inglês.

Abaixo, você confere o videoclipe de July, feito totalmente com ferramentas de Dreams: