Representantes de empresas de cidade chinesa visitam São Bernardo

Uma delegação com representantes de cerca de 20 empresas da cidade Foshan, na China, esteve ontem em São Bernardo. O grupo se reuniu com prefeito Marcelo Oliveira (Podemos), com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Juventude de São Bernardo, Rafael Demarchi e com o diretor da regional do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Mauro Miaguti.

Segundo Demarchi, a visita dos chineses tem como “principal intuito a geração de negócios, cooperação comercial, troca de tecnologias, novos fornecedores, e investimento na cidade. Tanto por meio de compra de parte das empresas que já estão aqui, como novos investimentos para abertura de empresas da China em nossa cidade”, afirmou o secretário, destacando que a visita foi intermediada pelo CCPIT (Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional).

“Nossa ideia é que eles conheçam o município de São Bernardo e as potencialidades, para criar uma linha direta entre as duas cidades, e possíveis investimentos e novas empresas (subsidiárias) se instalem aqui. Queremos mostrar que São Bernardo está em busca de ampliar ainda mais o nosso horizonte, para tornar nossa economia ainda mais pujante e atrair investimento e geração de empregos”, declarou Demarchi.

“É um prazer imenso receber cada um de vocês na nossa cidade. São Bernardo nasceu da força do trabalho e se transformou em um dos motores da economia nacional. Queremos abrir nossas portas para investidores que acreditam em nosso potencial, sempre com foco na legalidade, na inovação e na geração de empregos. Vejo grandes possibilidades de negócios e parcerias com Foshan. Essa aproximação tem tudo para ser um divisor de águas no nosso caminho de crescimento”, frisou o prefeito.

Mauro Miaguti, diretor do Ciesp de São Bernardo, destacou que a delegação era composta por representantes de empresas das áreas de metal mecânica, de máquinas e equipamentos. Além de indústrias do setor de energia. “São empresas que se interessam por parcerias com as brasileiras. É importante que venham para somar, com transferência de tecnologia e know-how. Não apenas para vender. Nós deixamos claro que são muito bem-vindas para novos negócios, para instalar fábricas aqui. O objetivo sempre é gerar emprego e renda, além de parceria com as empresas locais”, afirma.

Segundo Miaguti, empresários chineses falaram sobre o interesse em conhecer empresas de São Bernardo e da região. E que os próximos passos será a obtenção de informações mais detalhadas sobre as empresas e os produtos chineses, bem como dos setores que eles têm interesse no Grande ABC.

HISTÓRIA

Foshan é uma província de Guangdong. É considerada um dos maiores polos industriais da China, com destaque nos setores de manufatura avançada, automação, cerâmica, design industrial e eletrodomésticos. A cidade abriga multinacionais e startups e é referência global em tecnologia e inovação.

