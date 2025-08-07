Veja o obituário do Grande ABC deste dia 7 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Giuseppina Germano Di Lena, 95. Natural da Itália. Residia em Utinga, Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Matavelli Carfi, 94. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Pepeliascov, 86. Natural de Quatá (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tereza Santin Marguti, 82. Natural de Charqueada (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mario Euzidio Pedrão Peres, 81. Natural de Braúna (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

João Romera, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Metalúrgico. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio da Costa Galo, 73. Natural de Angola. Residia no Jabaquara, em São Paulo, Capital. Técnico em eletrônica. Dia 2, em Santo André. Cemitério Redentor, em São Paulo, Capital.

Joadir Aparecido Teles, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Militão da Silva, 65. Natural de São Caetano. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 2. Jardim da Colina.

Pedro Carlos de Brito, 60. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Quintina Keli Araújo da Silva, 30. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Autônoma. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Nicolau Ferrante, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santa Emília, na Capital. Dia 1º de agosto. Cemitério de Vila Euclides.

Euclides Cuzziol, 83. Natural de São Bernardo. Residia em Curitiba (Paraná). Dia 1º de agosto. Cemitério de Vila Euclides.

Rosalina dos Santos Risso, 81. Natural de Fartura (SP). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maria Antonia Henriques Donato, 73. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Helena Duran Paes, 82. Natural de Promissão (SP). Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Celina Sampaio da Silva, 88. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

Admario Borges de Carvalho, 72. Natural de Encruzilhada (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Irani Chiandoti, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 30, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

José Quintiliano da Silva, 89. Natural de Angelim (Pernambuco). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Raimunda Alves Costa, 79. Natural de Nazaré do Piauí. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Carlos Vicente, 78. Natural de Mauá. Residia no Jardim Verão, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

José de Souza Vital, 77. Natural de Carmo de Minas (Minas Gerais). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Edvaldo Alves Matos, 74. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no bairro Somma, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Benedita Ferreira Natali, 72. Residia no bairro Somma, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Marcio Perdiz, 70. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 1º de agosto. Cemitério São José.

Ari Luiz Tucunduva, 69. Natural de Ocauçu (SP). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Maria Regina Aleixo, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.

Margarethe Soldogi, 60. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 1º de agosto. Cemitério São José.

Fernando de Mendonça Silva, 23. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.