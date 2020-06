Com ajuda de inteligência artificial, software identifica como covid-19 age no corpo

Da Redação, com assessoria

Desenvolvida por pesquisadores e especialistas, com o intuito de auxiliar no avanço do combate ao coronavírus, a campanha Seu Cérebro Diz dispôs de um software capaz de identificar como a covid-19 age no corpo humano. A ferramenta foi inicialmente viabilizada para hospitais e institutos de pesquisa, porém, para fomentar os estudos, agora está disponível para todos os indivíduos que estão ou já foram contaminados pelo vírus e pessoas que ainda não tiveram o diagnóstico confirmado.

Na prática, a plataforma coleta informações por meio de um teste de personalidade rápido. A tecnologia identifica palavras-chave no questionário e entende como a covid-19 age no corpo. Assim, ela é capaz de distinguir padrões neurais e mapear, em tempo real, o que está acontecendo no cérebro e no organismo de cada indivíduo.

As pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus ou que estão com suspeita e querem colaborar com a pesquisa, precisam apenas acessar o site, fazer o cadastro gratuito e responder duas perguntas. Os participantes poderão acompanhar a evolução do estudo por meio de uma nota pública que será disponibilizada no portal com as novas descobertas feitas a partir das respostas recebidas.

O software funciona por meio de técnicas de inteligência artificial. Assim, quanto mais dados obtiver, mais precisas serão as informações colhidas para obter respostas sobre a covid-19. O objetivo da campanha é não só compreender como o vírus atua no corpo humano, mas contribuir para agilizar exames, elaborar medicamentos e desenvolver vacinas.