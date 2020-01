Alerta: malwares detectados diminuem no Android e aumentam no iOS

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



31/01/2020 | 15:48



A ESET, empresa de detecção proativa de ameaças, analisou o estado atual da segurança de celulares no segundo semestre de 2019. Em seu relatório, a companhia identificou que o Android fechou o ano com menos detecções e vulnerabilidades que 2018, enquanto no iOS os casos aumentaram em 98%.

Panorama do Android

Em 2019, as detecções de malware para Android se concentraram mundialmente na Rússia (15,2%), Irã (14,7%) e Ucrânia (7,5%). O primeiro país latino-americano a aparecer no ranking internacional é o México (3%) na sétima colocação, seguido pelo Peru (2%) na décima quarta posição. Já quando o assunto é América Latina, em 2019, os países com as detecções mais altas foram México (25%), Peru (15%) e Brasil (15%).

Foram publicados 514 bugs de segurança, número que representa uma diminuição de 16% em comparação com o total de vulnerabilidades relatadas para esta plataforma em 2018. De todas as falhas, 22% permitiriam a execução de código por um invasor.

O número de detecções de malware diminuiu 9% em relação a 2018. Isso não significa que as ameaças no Google Play sejam menos frequentes. Pelo contrário. Há cada vez mais casos de trojans disfarçados de aplicativos amigáveis que conseguem burlar os controles de segurança do Google.

A vulnerabilidade do iOS

O iOS teve 368 vulnerabilidades publicadas em 2019, 194% a mais do que em 2018 e 11% a menos do que as encontradas no Android no mesmo período. As detecções de malware tiveram um aumento de 98% e estaviram perto de triplicar o número observado em 2017, com aumento de 158%.

Para iOS, estes casos estão concentradas principalmente na China (44%), Estados Unidos (11%) e Índia (5%). Na América Latina, os países com os maiores índices de detecções de malware foram México (22%), Peru (18%) e Chile (15%).

