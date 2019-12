Carro PcD: o que é e quem tem direito ao automóvel

Da Redação



12/12/2019 | 14:48

No geral, a sigla PcD é utilizada para determinar que um emprego, uma vaga, um produto ou um negócio é voltado para pessoas com deficiência. Mas, no caso da compra de um carro, isso é ainda mais abrangente, já que problemas de mobilidade de outros gêneros também entram nesse quesito, bem como algumas outras doenças que não são classificadas com a sigla, mas que prejudicam o motorista de se movimentar no carro.

Carro PcD: quem tem direito

Nem sempre o motorista precisa ser classificado como pessoa com deficiência para realizar a compra. Em algumas situações, ele pode ser o responsável por alguma pessoa que tenha deficiência e, dessa forma, também pode pertencer ao grupo de aquisição de veículos.

Doenças como o câncer de mama podem qualificar uma cliente para adquirir seu carro dessa forma, bem como fibrose cística, lordose e linfomas com sequelas físicas. Cardiopatia, tendinite grave, e bursite são alguns outros exemplos.

Paralisias físicas e cerebrais, síndrome de down, problemas congênitos, deficiência mentais, neurológicas, e Parkinson também integram a lista.

Vantagens do carro PcD

Os benefícios na compra do veículo para PcD pode chegar até 30% de descontos na compra do carro, além de isenção de IPI, ICMS e IPVA. As concessionárias, em conjunto com as montadoras, também permitem que a compra seja parcelada ou financiada e receba taxa zero.

Passos para conseguir um carro PcD

Leve até qualquer concessionária seus documentos e laudo médico; Você será encaminhado para a clínica do Detran para laudo; Eles também te encaminharão para a autoescola para iniciar procedimento de troca de carteira de habilitação; Com a CNH e o laudo do Detran retorne à empresa parceira para abrir solicitação de isenção do IPI e ICMS no governo. Nesse momento já é necessário escolher uma marca de carro para o qual seu processo ficará vinculado; Com IPI e ICMS aprovados, será solicitado o carro na fábrica e isso gerará a fatura do carro; Com a fatura requere-se a isenção do IPVA; Este carro ficará alienado a você pelo período de dois anos, podendo ser trocado somente após esse período; Caso queira trocar a marca do carro, todo o processo deverá ser realizado novamente.

Guia de carros PcD

A seguir, veja os principais carros que atendem a este perfil:

Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt LTZ Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt LTZ Foto: Divulgação Chevrolet Cobalt LTZ Foto: Divulgação Chevrolet Spin LT Foto: Divulgação Chevrolet Spin LT Foto: Divulgação Citroën Aircross 1.6 Live Auto Business Foto: Divulgação Citroën Aircross 1.6 Live Auto Business Foto: Divulgação Citroën C4 Cactus 1.6 Fell Business Foto: Divulgação Citroën C4 Cactus 1.6 Fell Business Foto: Divulgação Ford EcoSport SE Direct 1.5 Foto: Divulgação Honda City Personal Foto: Divulgação Honda Fit Personal Foto: Divulgação Hyundai Creta Foto: Divulgação Hyundai Creta Foto: Divulgação Jeep Renegade Foto: Divulgação Jeep Renegade Foto: Divulgação Nissan Kicks 1.6 S Direct CVT Foto: Divulgação Nissan Versa 1.6 SL Direct CVT Foto: Divulgação Peugeot 2008 1.6 AT Allure (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Peugeot 2008 1.6 AT Allure (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Renault Duster Authentique (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Renault Duster Authentique (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Volkswagen Virtus Sense 1.6 MSI (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Volkswagen Virtus Sense 1.6 MSI (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Volkswagen Polo Sense 200 TSI (foto ilustrativa) Foto: Divulgação Volkswagen Polo Sense 200 TSI (foto ilustrativa)