Anchieta e Imigrantes recebem obras e terá bloqueios; confira

O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) receberá obras de manutenção e conservação em todos os trechos sob concessão da Ecovias Imigrantes, entre os dias 16 e 22 de junho. As intervenções têm como objetivo garantir a qualidade das rodovias, além da segurança e o conforto dos usuários. Com isso, as vias terão bloqueios.

Para ambos os sentidos da Via Anchieta, entre o km 9 e o km 65, estão programados serviços de manutenção do pavimento, de passarelas, viadutos, túneis, barreiras de concreto e juntas de dilatação; limpeza de barreiras rígidas, canais e drenagem; manutenção em sinalização horizontal e vertical; implantação de telamento; lavagem de placas; reparo em defensas metálicas e monitoramento de instrumentos.

Na Rodovia dos Imigrantes, entre o km 11 e o km 70, em ambos os sentidos, as equipes atuarão das 8h às 17h e das 21h às 5h, com intervenções de manutenção do pavimento, de passarelas, viadutos, túneis, barreiras de concreto e juntas de dilatação; limpeza de barreiras rígidas, canais e drenagem; manutenção em sinalização horizontal e vertical; implantação de telamento; lavagem de placas; reparo em defensas metálicas e monitoramento de instrumentos. No período noturno, também serão executados serviços de leitura periódica.

Já nas rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega, as obras incluem a manutenção do pavimento, de passarelas, viadutos, túneis, barreiras de concreto, juntas de dilatação e postes de iluminação; limpeza de barreiras rígidas, canais e drenagem; manutenção em sinalização horizontal e vertical; implantação de telamento; lavagem de placas; reparo em defensas metálicas; monitoramento de instrumentos e conservação do revestimento vegetal, no período das 8h às 17h e das 21h às 5h.

LEIA TAMBÉM:

Ecovias inicia construção de nova base de atendimento na Via Anchieta



As Interligações Baixada e Planalto, bem como a saída de Guarujá pela SP-248, também receberão serviços nos dois sentidos e ao longo de toda a extensão das vias, com as mesmas frentes de trabalho previstas para os demais trechos do SAI.

Durante as atividades, faixas e acostamentos poderão ser temporariamente bloqueados e estarão devidamente sinalizados para garantir a segurança dos motoristas e das equipes. As datas e horários podem sofrer alterações conforme as condições de tráfego, clima ou por eventuais ocorrências operacionais no SAI.

Bloqueios

Nos dias 16 e 17 de junho, as pistas Sul da Via Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes serão interditadas no período noturno para obras, das 20h às 5h. Durante o bloqueio, o motorista deverá utilizar a pista Norte da Anchieta para a descida e a pista Norte da Imigrantes para a subida.

Já nos dias 20 e 21, entre 23h30 e 5h30, a pista Norte da Rodovia dos Imigrantes será bloqueada no trecho de serra para transposição de cargas especiais. Nesse período, os motoristas poderão subir apenas pela pista Norte da Via Anchieta.

As datas e horários dos bloqueios podem ser alterados conforme as condições climáticas e de tráfego, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.

Recomendações aos motoristas

A Ecovias Imigrantes orienta os motoristas a redobrarem a atenção e reduzirem a velocidade ao trafegarem pelos trechos em obras, que estarão devidamente sinalizados, conforme as normas vigentes, e com alertas exibidos nos painéis de mensagens instalados ao longo das rodovias. A concessionária também recomenda que os usuários programem sua viagem com antecedência e consultem as condições de tráfego antes de saírem de casa. As informações estão disponíveis no site www.ecoviasimigrantes.com.br, no perfil @_ecovias no ‘X’ (antigo Twitter), no Threads pelo @ecoviasimigrantes ou pelo WhatsApp 0800 019 7878, que também funciona como canal de emergência.