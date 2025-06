Famílias do Parque Imigrantes recebem chaves da casa própria

O sonho da moradia digna se tornou realidade para mais quatro famílias do Parque Imigrantes, região do Batistini, em São Bernardo. Nesta sexta-feira (13), a Prefeitura entregou as chaves das casas e apartamentos novos para os moradores contemplados pela ‘Compra Assistida’, modalidade de aquisição de habitação popular viabilizada por meio do Programa Pró-Moradia, do Governo Federal. São Bernardo foi a primeira cidade brasileira a viabilizar a iniciativa.





A ‘Compra Assistida’ é parte do projeto de urbanização do Parque Imigrantes e contemplará 320 famílias do bairro. No total, quase 2.200 núcleos familiares serão beneficiados pelo programa de regularização imobiliária e intervenções estruturais na região.





“Estamos trabalhando muito para garantir moradia digna. A gente sabe da alegria de comprar nossa casa própria, de ter nosso espaço. Desejo a cada uma dessas famílias muita sorte, muitas bênçãos”, declarou o prefeito Marcelo Lima (Podemos).





Sobre as obras de urbanização do Parque Imigrantes, o chefe do Executivo municipal afirmou que as intervenções vão melhorar a vida de quem mora na região. “Temos projetos de habilitação em diferentes áreas da cidade. Mais do que obras estruturais, esse é um investimento para o desenvolvimento social, para segurança, para a proteção do meio ambiente, para o futuro”, acrescentou.





HISTÓRIA DE LUTA

A moradora Iraci José da Silva, de 67 anos, lembrou como o bairro era antigamente. Moradora há 41 anos da Rua Goiânia, ela não escondeu a felicidade com a chance de ter a casa própria no bairro Selecta. “É uma coisa nossa, vamos pagar com orgulho. Onde eu morava não era nosso, era emprestado. Agora tenho a minha escritura.”





Aos 28 anos, Beatriz da Silva Prazeres também foi outra beneficiada pelo programa. “Escolhi a minha casa no Parque São Bernardo, queria muito uma casa, por conta da minha filha. Muita alegria em poder recomeçar em um novo lugar.”





SOBRE A COMPRA ASSISTIDA

A Prefeitura de São Bernardo foi a primeira cidade do País a realizar, neste ano, a compra assistida de um imóvel, modalidade de aquisição de habitação popular. O formato foi escolhido para reduzir o tempo de espera das 320 famílias que precisarão sair de suas casas no Parque Imigrantes para que o bairro seja urbanizado, garantindo moradia digna para essas pessoas.





“Com muito esforço colocamos em pé a 'Compra Assistida' e hoje famílias de São Bernardo conseguem buscar seu próprio imóvel. Estão saindo de áreas do Parque Imigrantes e indo para suas novas casas, sem precisar passar pelo auxílio-moradia. Temos mais quatro famílias já com as chaves nas mãos. Agora é só realizar a mudança”, salientou Frida Waidergorn, secretária de Habitação de São Bernardo.





A compra assistida funciona da seguinte forma: o morador a ser beneficiado escolhe o imóvel que passa por avaliação da Caixa Econômica Federal, que, entre outros aspectos, certifica as condições de habitação do local. O laudo emitido pela Caixa também inclui avaliação do valor do imóvel. O valor pago é o menor entre o que o proprietário atual solicitou e o que a Caixa indicou em sua avaliação.





Após assinatura do contrato, em até 40 dias é feito o pagamento do imóvel na integralidade – ou seja, o novo proprietário recebe o imóvel já quitado.





O Pró-Moradia disponibiliza, com recursos do FGTS, até R$ 164 mil por unidade habitacional popular adquirida, valor que pode ser pago em até 20 anos. Já o morador paga à Prefeitura valor que corresponde ao equivalente de 20% da renda familiar – em até 30 anos. Esse valor pago pelo beneficiário é destinado ao Fundo Municipal de Habitação, revertido para novos projetos habitacionais da cidade.