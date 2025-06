São Bernardo garante entrega de unidades habitacionais e recursos do PAC Mananciais

Equipe técnica do governo federal esteve em São Bernardo nesta sexta-feira (13/6) para vistoriar obras de habitação e urbanização realizadas por meio de parceria com a Prefeitura. Durante a agenda de trabalho, o prefeito Marcelo Lima apresentou a Guilherme Simões, secretário do Ministério das Cidades, demandas prioritárias e garantiu apoio para a conclusão de projetos até o primeiro semestre de 2026.

Entre as intervenções visitadas está a implantação de moradias populares no Silvina Audi, região do Ferrazópolis. São R$ 47 milhões em investimentos no projeto, sendo R$ 22 milhões do OGU (Orçamento-Geral da União) via PAC, R$ 10 milhões da Prefeitura e R$ 15 milhões do Governo do Estado. O Ministério das Cidades sinalizou suporte para agilizar os procedimentos necessários para que o município entregue as 196 unidades habitacionais e construção até meados de março do próximo ano.

“As equipes da Secretaria de Habitação de São Bernardo estão empenhadas para que todas as etapas de implantação das moradias populares na cidade sejam concluídas dentro do menor prazo possível, com a melhor qualidade. Trabalho que torna realidade o sonho de centenas de famílias que por tantos anos batalharam pela casa própria. Contamos com o apoio do Governo Federal neste trabalho”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

OBRAS - As equipes da Prefeitura e do Ministério das Cidades também estiveram no canteiro de obras do projeto habitacional da Vila Canarinho, onde 40 apartamentos estão em fase final de construção. A previsão de entrega é maio de 2026. Outro projeto prioritário, um dos maiores investimentos em andamento na cidade, é o PAC Mananciais, que totaliza R$ 268 milhões para urbanização e reassentamento de assentamentos precários na Área de proteção e Recuperação da Bacia Billings.

“Tiramos uma conversa entre Governo Federal, município e Caixa Econômica Federal, com detalhes operacionais que estão sendo destravados, e a gente espera voltar muito em breve para entregar moradia para o povo. Percebemos que estamos em fase de finalização de quase todos os projetos vistoriados. Há grande esforço para a conclusão dos projetos. A ideia de que estamos próximos, unidos para entregar isso para a população”, afirmou o secretário do Ministério das Cidades, Guilherme Simões.

