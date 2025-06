Inter Miami e Al-Ahly empatam na abertura do Mundial de Clubes e 'mandam recado' ao Palmeiras

Adversários do Palmeiras no inédito Mundial de Clubes da Fifa, Al-Ahly e Inter Miami fizeram uma agitada partida inaugural na noite deste sábado, dia 14. Em um jogo de metades completamente diferentes, acabou prevalecendo a igualdade sem gols: 0 a 0 para a equipe Lionel Messi diante do rival do Egito.

Antes da partida, o show de abertura abriu os trabalhos no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos. O clima na Flórida foi de acolhimento e festa, especialmente quando os nomes de Messi e Suárez foram anunciados pelo locutor. O astro argentino foi o último a entrar em campo, como um gladiador sendo ovacionado ao público sedento, nesse caso, de gols e espetáculo.

Marcado para as 21 horas (horário de Brasília), o apito inicial só aconteceu alguns minutos depois. O pequeno atraso se justificou em razão da enorme celebração preparada pela Fifa para sua nova competição. Quando a bola finalmente rolou, a festa deu lugar à competitividade, com os dois adversários se estudando bastante, como dita o roteiro de duas equipes que nunca tinham se enfrentado na história. Não demorou para o Inter Miami perceber que o Al-Ahly não foi à Flórida para passear.

E o torcedor egípcio começou mais eufórico por causa das boas oportunidades que seu time criou, este sentimento deu lugar brevemente à preocupação quando Emam Ashour deixou o campo às lágrimas aos 13 minutos. O que não deixa de ser uma 'boa notícia' para o Palmeiras, visto que ele foi durante a temporada e era tido até então como o destaque da sua equipe. Aos 27 anos, ele anotou 19 gols e distribuiu nove assistências em 40 partidas, sendo o artilheiro da Liga Egípcia.

O setor defensivo foi nitidamente o 'calcanhar de Aquiles' dos anfitriões. Até porque o que se espera de time que tem Suárez e Messi no elenco é justamente seu potencial ofensivo, e não sua defesa. No entanto, a ineficácia dos atacantes sul-americanos proporcionou contra-ataques velozes da equipe africana, um dos seus pontos fortes. Não fosse o goleiro Ustari, o grande destaque do primeiro tempo, o estrago egípcio teria sido grande.

Na volta dos vestiários os papéis se inverteram. Se o time americano pecou em oferecer muita chance ao Al-Ahly, o técnico Javier Mascherano mostrou sua capacidade e controle do elenco para reverter a situação. Os visitantes, por outro lado, mostraram fragilidade em não conseguir manter o ritmo na primeira etapa. Assim como o arqueiro de Miami, El Shenawy foi o destaque da segunda parte, evitando grandes investidas dos mandantes.

Prevalecendo o equilíbrio entre as duas etapas, o marcador ficou intacto até o final. Ficou para domingo o primeiro gol do Mundial de Clubes. A primeira disputa do dia é entre Bayern de Munique e Auckland City, pelo Grupo C. A bola rola às 13 horas (horário de Brasília). O dia ainda conta com a estreia de dois brasileiros: o Palmeiras às 19 horas contra o Porto, e o Botafogo às 23 horas diante do Seattle Sounders.

A partida inaugural do Mundial trouxe duas certezas a Abel Ferreira e companhia. De um lado, o Inter Miami não é um time tão ameaçador (mesmo tendo a genialidade de Lionel Messi) e tem momentos bem apagados. Do outro, o Al-Ahly não é um adversário a ser subestimado e pode oferecer mais perigo do que aparenta, apesar de ter sido quase irreconhecível no segundo tempo.