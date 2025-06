Trump realiza desejo de desfile militar, que ocorre com tranquilidade apesar de protestos

O presidente Trump realizou na noite deste sábado, 14, o desejo de organizar um desfile militar para exibir o poderio militar americano, com uma parada de tanques, mísseis e aeronaves pelo coração da capital do país. A comemoração do 250º aniversário do Exército dos Estados Unidos ocorreu enquanto manifestantes em todo o país protestavam contra o que consideram avanços do republicano contra a democracia.

Apesar do clima de país dividido, o desfile transcorreu tranquilamente em sua primeira hora. Para alguns, o nível de energia no desfile militar aqui era um pouco desanimador. O público estava calmo, um pouco esgotado depois de esperar horas na umidade de Washington.

O centro da capital americana foi fechado, dividido por um muro de cercas altas e pretas para controle de multidões, projetado para garantir que o desfile, o primeiro desse tipo desde que as tropas americanas retornaram da Guerra do Golfo em 1991, seja uma demonstração ininterrupta da história e do poder americano. Os espectadores entraram e saíram durante todo o dia, e a previsão de tempestades adiou o início do desfile em 30 minutos. Mas Trump não deixou dúvidas de que o evento produzido pela Casa Branca seria realizado, escrevendo no Truth Social na manhã de sábado que ele aconteceria "faça chuva ou faça sol".

O desfile de sábado coincide com o 79º aniversário de Trump e, antes de ir para a arquibancada para acompanhar o desfile, ele revelou que havia recebido votos de aniversário em um telefonema matinal de uma fonte improvável: O presidente da Rússia, Vladimir V. Putin. Os dois conversaram sobre o conflito entre Israel e Irã.

A primeira hora do desfile de sábado foi mais uma aula de história, com uniformes, equipamentos e aeronaves antigos e uma narração em off explicando as principais vitórias, do que uma exibição de armamentos modernos.

Protestos na capital

O maior protesto contra Trump em Washington foi silencioso - de propósito, de acordo com seus organizadores. O presidente Trump também havia dito esta semana que os manifestantes no desfile seriam recebidos com "força muito pesada".

Mas para algumas centenas de pessoas que se reuniram para uma marcha e manifestação "Refuse Fascism" (Recuse o Fascismo) do lado de fora de um shopping na tarde de sábado, a advertência do presidente foi praticamente um convite.

"Desafio aceito", disse Bart Heird, 64 anos, um veterano da Marinha de Maryland. Ele disse que havia passado por grandes protestos nos subúrbios a caminho de Washington pela manhã.

O protesto começou com discursos e cantos em Logan Circle e depois se tornou uma passeata pelas ruas, passando por bares e restaurantes enfeitados com bandeiras do arco-íris para o mês do Orgulho, antes de terminar na Lafayette Square, em frente à Casa Branca. Foi lá que os manifestantes do Black Lives Matter foram atacados com gás lacrimogêneo em 2020, abrindo caminho para o Sr. Trump posar para uma foto em frente à Igreja de São João. Johns Church. E logo depois está o trecho da 16th Street que foi brevemente conhecido e estampado como Black Lives Matter Plaza - até março deste ano, quando a prefeita Muriel Bowser, sob pressão de legisladores republicanos, ordenou que o slogan fosse removido.

A manifestação de sábado transcorreu com mais discursos e cantos e pouco atrito, exceto por uma breve disputa verbal com um apoiador de Trump que foi interrompida pela polícia.

Muitos manifestantes agitaram bandeiras americanas, e os organizadores destacaram os veteranos presentes que não apoiaram o desfile noturno. Alguns dos manifestantes estavam nervosos quanto à segurança na marcha, devido aos recentes confrontos com a polícia em protestos em Los Angeles e à promessa do Sr. Trump de reprimir a dissidência. Mas outros na multidão já haviam feito esse tipo de coisa com tanta frequência nos últimos nove anos que isso estava se tornando um hábito.

Emily Neuwirth participou da primeira Marcha das Mulheres em Washington em janeiro de 2017, quando ainda não era uma adolescente. Agora com 20 anos, segurando um cartaz que dizia "Sorry, Not Into Men or Monarchy" (Desculpe, não gosto de homens ou monarquia), ela estava de volta. "É uma loucura que ainda tenhamos que fazer isso", disse ela.

Protesto sem reis

Manifestantes se aglomeraram em ruas, parques e praças dos Estados Unidos no sábado para protestar contra o presidente Donald Trump, enquanto as autoridades pediam calma e mobilizavam as tropas da Guarda Nacional antes de um desfile militar para marcar o 250º aniversário do Exército, que coincide com o aniversário do presidente.

A manifestação "No Kings" de Atlanta, com capacidade para 5 mil pessoas, rapidamente atingiu seu limite, com milhares de outros manifestantes do lado de fora da barreira para ouvir os oradores em frente ao Capitólio do Estado.

Em Los Angeles, as pessoas se reuniram em frente à Prefeitura quando começou uma roda de tambores e os manifestantes no centro de Little Rock caminharam por uma ponte sobre o Rio Arkansas.

Os protestos foram planejados em cerca de 2 mil locais em todo o país, de quarteirões e pequenas cidades a degraus de tribunais e parques comunitários, disseram os organizadores.

Na parte final das manifestações, um grande grupo de pessoas marchou pelas ruas de Little Tokyo, no centro da cidade, na direção oposta aos prédios federais onde uma ordem de dispersão havia sido emitida. Muitas lojas e estabelecimentos comerciais foram fechados com tábuas depois que os manifestantes marcharam pelo bairro no início desta semana, mas o grupo permaneceu pacífico.

O Departamento de Polícia de Seattle disse que "dezenas de milhares" de manifestantes compareceram ao protesto No Kings e que a multidão percorreu mais de 1,5 quilômetro de estrada durante uma marcha pela cidade. Enquanto o evento prosseguia, o departamento observou que "não houve um único relato de danos à propriedade".