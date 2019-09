Apps que os influenciadores usam para organizar a rotina de postagens

Da Redação, com assessoria



19/09/2019 | 14:18

Quem trabalha como influenciador digital tende a usar aplicativos para organizar a rotina. Na prática, estes programas são utilizados para melhorar a gestão das redes sociais, garantir a produção de conteúdo qualidade e muito mais.

Uma pesquisa realizada pela Squid, empresa especializada em marketing de influência, revela que 12,2% dos influenciadores utilizam programas para agendar postagens. Embora não seja adotada pela maioria, a prática é válida para quem quer deixar o feed sempre atualizado e organizado.

A seguir, a Squid separou os cinco aplicativos que os influenciadores mais utilizam para organizar a rotina de postagens. Confira!

1. UNUM – Usado por 37,8% dos influenciadores

É um aplicativo gratuito que, além de agendar os posts, permite que o usuário possa acessar métricas relevantes para analisar seu desempenho. Também mostra quais são os melhores dias e horários para postar. Está disponível para Android e iOS.

2. Postgrain –Usado por 21,9% dos influenciadores

Permite o agendamento de posts para o Instagram, com a possibilidade também de compartilhar automaticamente em outras redes sociais, como Facebook e Twitter. O Postgrain não é gratuito. Os valores mensais começam em R$ 19,90. A contratação é feita via site oficial.

3. MLabs – Usado por 21,2% dos influenciadores

Com essa ferramenta é possível agendar posts, responder mensagens via Inbox e Direct, acompanhar o feed e a timeline, fazer a análise das métricas e ainda gerar relatórios completos. É possível também visualizar as ações dos seus concorrentes por meio de gráficos. Planos a partir de R$ 12,90 ao mês. A contratação é feita via site oficial.

4. Planoly – Usado por 3,2% dos influenciadores

Com funções gratuitas, o programa integra uma conta na rede social para seguir hashtags, agendar posts tanto no feed quanto no Stories e acessar o desempenho de conteúdos postados anteriormente. Está disponível para Android e iOS.

5. Etus – Usado por 3,2% dos influenciadores

O programa permite agendar e impulsionar posts, além de gerir relatórios para Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Tumblr e Google Analytics. A ferramenta ainda oferece relatórios completos, como aprovação de postagens e respostas aos comentários e mensagens de Inbox e Direct. Está disponível para Android e iOS.

