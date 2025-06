Palavra do Leitor - 23 de junho de 2025

Câncer de Mama

Não podemos, tampouco devemos, aguardar somente pelo Outubro Rosa para que nos preocupemos e discutamos sobre esse pesadelo que é o câncer de mama. O autoexame é imperativo e necessário para a saúde de nossas colegas, amigas, filhas, esposas, mães e avós. Nós homens, não machistas, precisamos assumir a causa como prioritária, como responsabilidade nossa também. A prevenção ao câncer de mama precisa – sem preconceito algum – estar presente em escolas, faculdades, sindicatos, agremiações, associações, igrejas e em todas as denominações de fé. O ministérios da Educação, Saúde, Previdência Social e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, bem como vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisam ser mais proativos e trazer para si a responsabilidade humana, social e de saúde pública.





Cecél Garcia

Santo André





Lula – 1

‘Lula afirma em podcast que entrará em 2026 para ganhar’ (Política, dia 20). Em toda fala do Lula, o Bolsonaro é citado. Quase para terminar o mandato e o presidente continua olhando no retrovisor. Estive prestando atenção no governador Tarcísio, quando instado a falar, nunca o ouvi fazendo uma reclamação de seu antecessor. Ele tem projetos e os coloca em prática. Já Lula mostra-se ultrapassado, sem plano, sem uma mensagem clara ao eleitor, ele se vale do Bolsonaro para se firmar no cargo. O povo está cansado, há um esgotamento de ideias, perceptível até nas classes mais baixas. Lula por sua vez, dorme e acorda com o foco em Bolsonaro e não percebe que isso cansou. Resta Lula governar e não ficar no discurso vazio que já não empolga.

Izabel Avallone

Capital

Lula – 2

O Brasil, literalmente, está nu de um presidente que represente os clamores da sociedade. Atordoado pela justa perda de credibilidade, como demonstram as pesquisas perante o eleitorado, Lula se dá ao desfrute de dizer, em entrevista, que compara “a destruição na Faixa de Gaza (por Israel) ao Brasil deixado por Bolsonaro”, ou seja, “País semidestruído”. Se Lula tivesse um mínimo de respeito aos alertas que fazem ao seu governo os especialistas em contas públicas, pelos graves erros que comete na área econômica, certamente não teria tempo para falar tantas asneiras como a citada acima, que, só servem para chamar atenção de seus, hoje, reduzidos admiradores.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Lula – 3

‘Lula elogia lideranças da Marcha para Jesus e lamenta ausência’ (www.dgabc.com.br). Muita gente criticando o presidente por não comparecer à Marcha Para Jesus do último dia 19 de Junho. O que pouca gente sabe é que a proibição veio de seu superior, que não queria seu lacaio em evento da concorrência.

Vanderlei Retondo

Santo André

Câmara de São Caetano

‘Após protestos, Legislativo planeja vidro para separar povo de vereador’ (Política, dia 20). Quando a voz do povo vira ameaça, algo está profundamente errado – não com o povo, mas com os representantes. Em vez de blindar o plenário, seria mais sábio ouvir as ruas que batem à porta. Segurança não se faz com grades, mas com diálogo.

Petrus Zapa

do Instagram

Copa do Mundo de Clubes

Os resultados dos confrontos entre clubes sul-americanos e europeus no Mundial mostram, de forma inequívoca, que há uma nova potência global surgindo ao mesmo tempo em que um império está ruindo.

Soraia C. Pêra

São Bernardo