São Bernardo soma 17 medalhas nos Jogos Abertos da Juventude

A cidade de São Bernardo encerrou sua participação na etapa final dos Jogos Abertos da Juventude, em Lençóis Paulista, com 17 medalhas — nove de ouro, seis de prata e duas de bronze. A competição, organizada pelo governo de São Paulo, reuniu representantes de 179 municípios.



O judô foi um dos destaques, com 13 atletas na etapa decisiva. A equipe masculina terminou em segundo lugar na classificação geral, e a feminina ficou com o terceiro lugar. “É um resultado muito expressivo, que reflete o trabalho de formação de atletas que desenvolvemos. Muitos deles já estão em clubes de ponta e seleções de base do Brasil”, afirmou Carlos Hayashida, supervisor de judô da Prefeitura.



O atletismo também teve desempenho relevante. A equipe masculina ficou em segundo lugar geral, com vitórias no arremesso de peso (Pyetro Henrico), lançamento de disco (Jhonatan Meira), salto triplo (Gabriel Dutra), 400 metros com barreiras (Vitor de Brito) e salto com vara (Soraya Monteiro).



O futsal sub-18 terminou em quarto lugar entre 15 equipes participantes. Para o secretário municipal de Esportes, Fran Silva, os resultados demonstram a recuperação do esporte de base na cidade. “Mostram o quanto o investimento em formação está dando retorno. Nossos atletas vêm dos projetos mantidos ou apoiados pela Prefeitura”, destacou.



A 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude teve disputas em diversas modalidades, reunindo jovens talentos do esporte paulista.

Resultados do Judô



- Jonathan Grismoni - Campeão

- Ryan Lima - Campeão

- Gabriel Hanitzsch - Campeão

- Ana Moura - Campeã

- Rafaela Tomiati – 2º lugar

- Agatha Mendonça – 2º lugar

- Marcela Seika – 2º lugar

- Lucas Ferreira – 2º lugar

- Joao Damin – 2º lugar

- Guilherme Moreira – 3º lugar

- Thiago Wander – 3º lugar



Resultados do Atletismo



- Pyetro Henrico Roberto Souza - 1ºlugar - Arremesso do Peso

- Jhonatan Santos Meira - 1ºlugar - Lançamento do Disco

- Gabriel Machado Martins Dutra - 1º lugar - Salto Triplo

- Vitor de Brito Soares - 1º lugar - 400 Metros S/Barreiras I 3º lugar - 110 Metros S/Barreiras

- Maria Luiza Rezende Silva - 2º lugar - Lançamento do Dardo

- Soraya Camilly Monteiro - 1ºlugar - Salto com Vara

- Ana Clara Santos Rodrigues Sampaio - 4º lugar - Salto Triplo

- Manuella Araujo Gama - 5º lugar - 400 Metros S/Barreiras

- Larissa Souza Silva - 5º lugar - 800M Rasos

- Samuel Moreira da Silva - 6º lugar - 200M Rasos

- Yago Clay Silva dos Santos - 7º lugar - 800M Rasos

- Laysla Mirella Pereira Costa, Manuella Araujo Gama, Leticia Alcantara, Ana Clara Santos Rodrigues Sampaio - 7º lugar - 4x100m

- Leticia Alcantara, Larissa Souza Silva, Manuella Araujo Gama, Soraya Camilly Monteiro - 8º lugar - 4x400m

- Yago Clay Silva dos Santos, Alex Garcia da Silva, Idalino Silveira Santos Neto, Alan Pierre Alves da Silva - 6º lugar - 4x400m