São Caetano demite técnico Tuca Guimarães

Tuca Guimarães não é mais técnico do São Caetano. A decisão foi oficializada pelo clube na manhã desta segunda-feira (23), e se dá pelo desempenho ruim do Azulão no início da Copa Paulista. Anunciado em abril, Guimarães teve uma passagem relâmpago pelo time da região, com apenas duas partidas, e duas derrotas (1 a 0 diante do Oeste e 2 a 0 frente ao São José).

O Azulão comunicou a ação nas redes sociais por meio de uma nota oficial. “Informamos que o técnico Tuca Guimarães, em conjunto com a diretoria do São Caetano Futebol, consciencializou pelo seu desligamento imediato das atividades do clube, deixando de comandá-lo a partir da data 23/06/2025”, diz o documento.

Sem somar pontos nas duas primeiras rodadas da Copa Paulista, o Azulão é o lanterna do Grupo 4.

LEIA MAIS:

Azulão leva a pior diante do São José e amarga a lanterna na Copa Paulista

Para a sequência da competição, quem assume o comando da equipe de forma interina é Reginaldo Ferreira, que já estará à frente do time no próximo sábado (28), em jogo contra a Portuguesa Santista, no estádio Anacleto Campanella, pela terceira rodada do torneio.

De acordo com o clube, a diretoria já está à procura de um novo treinador para a assumir o cargo deixado por Tuca Guimarães.