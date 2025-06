Azulão leva a pior diante do São José e amarga a lanterna na Copa Paulista

Mais uma vez, o São Caetano decepcionou seus torcedores e acumulou mais uma derrota na segunda rodada do grupo 4 da Copa Paulista, após sofrer 2 a 0 contra o São José, no Estádio Anacleto Campanella. Dessa forma, o Azulão encerra a rodada na lanterna.

O São Caetano teve início equilibrado com a equipe do Vale do Paraíba, mas se aproveitando de uma falha defensiva, Fernando Junior conseguiu mandar um chute cruzado, de fora da área, no canto esquerdo de Douglas Baldini, aos 27 minutos da etapa inicial, sacramentando a “lei do ex”. Logo em seguida, o São José ainda conseguiu meter na bola na trave aos 33 minutos.

Com time completamente desnorteado em campo, Kauan Sales marcou contra após um cruzamento, no minuto seguinte, ampliando para a Águia do Vale. Na segunda etapa, o Azulão tentou pressionar, mas esbarrou em uma defesa bem postada do São José, que dorme na liderança do grupo, com seis pontos.

O Azulão volta a campo no dia 28, em casa, diante da Portuguesa Santista.