Palmeiras tem a missão de parar time de Messi

A um empate de garantir vaga nas oitavas de final e seguir sonhando com o título do Mundial de Clubes, o Palmeiras entra em campo hoje, às 22h, para encarar o Inter Miami-EUA no Hard Rock Stadium, em Miami, pela última rodada do Grupo A. Após vencer o Al-Ahly-EGY por 2 a 0 na quinta-feira (19), o Verdão chegou aos quatro pontos e lidera a chave, superando os norte-americanos no saldo de gols (2 contra 1). Um empate já é suficiente para ambos os times avançarem de fase.

O técnico Abel Ferreira pode ter baixa importante no Verdão para o duelo. O volante Aníbal Moreno deixou o campo antes do fim da partida contra os egípcios, e deve ser desfalque após registro de edema na coxa direita. Caso o titular não tenha condições de jogo, Emiliano Martínez deve ser o substituto. Já Raphael Veiga deve começar no banco, com Mauricio entre os titulares. Mesmo tendo marcado o gol da vitória na rodada anterior, Flaco López deve ceder espaço novamente a Vitor Roque, que segue como titular.

LEIA TAMBÉM:

Abel Ferreira deve renovar com o Palmeiras por mais dois anos: 'Tudo indica que sim'



O Inter Miami, por sua vez, também soma quatro pontos e vem de uma vitória de virada por 2 a 1 sobre o Porto-POR, com direito a gol de falta do craque argentino Lionel Messi. O técnico Javier Mascherano não deve promover alterações na escalação que iniciou o último confronto. A outra partida da chave também acontece nesta segunda-feira (23), às 22h. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, Porto e Al-Ahly duelam na tentativa de manter vivas as chances de classificação.

Os dois primeiros da chave vão enfrentar adversários vindos do Grupo B, que também jogam nesta segunda-feira (23). Às 16h (de Brasília), o último colocado Seattle Sounders-EUA enfrenta o Paris Saint-Germain-FRA, segundo, no Lumen Field, em Seattle, enquanto o Atlético de Madrid-ESP, terceiro, encara o líder Botafogo no Rose Bowl, em Los Angeles, no mesmo horário.