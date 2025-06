Segundo lote da restituição do IR já pode ser consultado nesta segunda

A Receita Federal libera a partir das 10h desta segunda-feira (23) a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Este é o maior lote já pago tanto em valor quanto em número de contribuintes.



Serão contemplados 6.545.322 brasileiros, que juntos vão receber R$ 11 bilhões. O pagamento está programado para o dia 30 de junho, diretamente na conta bancária ou na chave Pix CPF informada na declaração.



De acordo com a Receita, todo o montante será destinado a contribuintes que possuem algum tipo de prioridade legal ou por critérios do próprio Fisco. Entre eles estão:



- 148.090 pessoas com mais de 80 anos;

- 1.044.585 contribuintes entre 60 e 79 anos;

- 91.363 pessoas com deficiência física, mental ou doença grave;

- 496.650 profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério;

- 4.764.634 pessoas que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix — grupo que, embora não tenha prioridade legal, passou a ter preferência desde este ano.



Não haverá pagamento neste lote para quem não se enquadra em nenhum desses critérios.



A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, acessando o menu “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Consultar a Restituição”. O acompanhamento também pode ser feito pelo aplicativo da Receita para celulares e tablets.



Se o contribuinte não estiver na lista, é possível verificar pendências acessando o Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) e, se necessário, enviar uma declaração retificadora para tentar ser incluído nos próximos lotes.



Em casos de problemas no depósito, como conta desativada, o valor ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil. Nesse período, é possível reagendar o crédito por meio do Portal BB ou pelos telefones da Central de Relacionamento: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais regiões) ou 0800-729-0088 (para pessoas com deficiência auditiva).



Se o valor não for resgatado nesse prazo, o contribuinte deve solicitar diretamente no Portal e-CAC, na opção “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.