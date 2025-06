Receita Federal abre consulta ao 2º lote de restituições

A Receita Federal abre hoje, às 10h, consulta a mais um lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025, o maior da história em número de contribuintes e em valor. Esse é o segundo dos cinco lotes de 2025 e também contempla restituições residuais de anos anteriores (confira distribuição na arte ao lado).

Das 908.930 declarações enviadas por contribuintes do Grande ABC, 447.625 têm direito a restituição neste lote. A opção de recebimento dos valores por meio de Pix foi assinalada, na média, por 67% das pessoas.

O crédito bancário das 6.545.322 restituições no País será realizado ao longo do dia 30 de junho, no valor total de R$ 11 bilhões.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página Meu Imposto de Renda (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda) e, em seguida, Consultar a Restituição. A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar o documento, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O pagamento das restituições é feito pela Receita Federal apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o pagamento caso ocorra erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta destino.

Para não haver prejuízo ao cidadão, a Receita oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano da primeira tentativa de crédito. Assim, o contribuinte poderá corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade.

OUTROS LOTES

Quem não for contemplado neste lote deve ficar atento às outras datas. A Receita Federal programou cinco delas, sempre no último dia do mês até 30 de setembro. Dessa forma, o próximo pagamento está agendado para 31 de julho.

Uma das vantagens de ficar para os últimos lotes é a correção do valor da restituição. Quem estiver contemplado neste segundo grupo de pagamentos vai receber 1% de juros sobre o valor do reembolso.

O percentual vai subindo a cada um dos lotes e isso pode representar ganho para os contribuintes. Durante o período de declaração, alguns especialistas chegaram a orientar as pessoas que não estavam necessitando do dinheiro da restituição para que deixassem para enviar nos últimos dias do prazo, encerrado em 30 de maio.