Grande ABC tem segunda (23) com nuvens, garoa e chance de chuva à noite

A segunda-feira (23) no Grande ABC será marcada por variação de nuvens e possibilidade de chuva, especialmente à noite, segundo a previsão do Climatempo. As temperaturas ficam amenas, com mínima de 17°C e máxima de 25°C em todas as cidades da região.



Em Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite será nublada, com chance de garoa em alguns pontos.



Já em São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá, a previsão indica aumento das nuvens ao longo do dia. À noite, o tempo deve virar, com possibilidade de chuva mais significativa.



O clima segue parecido com o registrado no fim de semana, sem grandes variações de temperatura, mas com atenção para quem pretende sair à noite, devido à possibilidade de pancadas de chuva ou garoa.