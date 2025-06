Enel alerta para ventos fortes e reforça orientações de segurança

A Enel Distribuição São Paulo emitiu um alerta nesta segunda-feira (23) sobre a previsão de fortes rajadas de vento ao longo do dia. A empresa informou que acionou seu plano de contingência para eventos climáticos e está com equipes de campo e canais de atendimento reforçados para atuar em casos de emergência.



Além disso, a concessionária reforça as principais orientações de segurança com a rede elétrica durante tempestades e ventanias. Entre as recomendações, estão:



- Não se aproxime de cabos partidos.



- Evite encostar em objetos metálicos, como postes, semáforos, grades, portões e pontos de ônibus.



- Busque abrigo seguro, distante de árvores, postes e fiação elétrica, especialmente em casos de ventos intensos.



Em caso de necessidade, a Enel orientou que os clientes priorizem os canais digitais de atendimento, que estão preparados para atender de forma rápida e segura: Site; aplicativo Enel São Paulo disponível para iOS e Android; WhatsApp.

A distribuidora segue monitorando as condições climáticas e atuando para minimizar os impactos que possam ocorrer na rede elétrica.