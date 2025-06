Davi Britto erra plural de limão e vira meme

Davi Brito viralizou durante sua participação no Domingo Legal deste domingo, 22, com Celso Portiolli, após errar o plural da palavra "limão" durante o quadro Passa ou Repassa. Ele respondeu "limonada" ao invés de "limões". O momento foi recortado nas redes sociais e viralizou. O apresentador brincou com a situação e relembrou outro meme do ex-BBB: "Se você gosta de viralizar, vai estar em tudo quanto é vídeo a partir de hoje." Davi Brito foi o ganhador da edição de 2024 do BBB, da TV Globo.