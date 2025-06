Consórcio apresenta 18 propostas durante o 1º semestre de 2025

Em seis meses sob nova gestão, que começou com a reunificação da entidade após os retornos de São Bernardo e São Caetano, afastadas havia dois anos, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC apresentou uma soma de 18 propostas e intenções aos sete municípios da região, que passaram a unir forças com o governo do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), desde março. Sob presidência do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), a entidade anunciou planos nas áreas de saúde, mobilidade urbana, segurança, meio ambiente, políticas climáticas e atuação nas divisas entre as cidades, entre outros.

Ao todo foram oito assembleias de prefeitos, que iniciaram seus novos mandatos neste ano, das quais, sete estiveram sob liderança de Marcelo Lima. Com exceção dos quatro últimos anúncios realizados na semana passada, o Diário questionou o Consórcio sobre o andamento das propostas apresentadas entre 28 de janeiro e 13 de maio. Das 14 ações divulgadas, 12 estão em andamento, seja por tratativas entre os municípios, ou por dependência de retorno dos governos estadual e federal.

A primeira grande meta discutida neste exercício no Consórcio Intermunicipal foi a regionalização da Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), hoje serviço administrado pelo Estado para intermediação das solicitações médicas a instituições de maior complexidade, a fim de atender pacientes em situações de urgência e emergência. Entretanto, a pauta somente avançará sob anuência do Palácio dos Bandeirantes.

Sobre investimentos federais via PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), a entidade explicou que está focada na juntada de documentos para licitação de projetos em mobilidade urbana, com recursos conquistados em 2023 que alcançam R$ 41,5 milhões. Com a primeira participação de Nunes, um GT (Grupo de Trabalho) de Divisas, focado em políticas integradas nos limites das sete cidades da região e da Capital, foi anunciado, porém, até agora está em desenvolvimento.

Na mesma data da primeira aparição de Nunes no Consórcio Intermunicipal no ano, 14 de março, o discurso foi de união contra o serviço de mototáxi, que gerou uma guerra entre o emedebista e os aplicativos 99 e Uber, mas o tema depende da criação de um grupo de discussão. Na mesma oportunidade também ficou acordada uma força-tarefa contra a renovação da distribuidora de energia Enel junto à Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), que segundo a entidade, é tratada em discussões entre os prefeitos.

De acordo com a instituição regional, o Plano de Macro e Microdrenagem está prestes a ter licitação aberta para contratação da empresa que fará o estudo, enquanto que a in-tegração de sistemas inteligentes de segurança pública na região e Capital segue em discussão entre os municípios, com balanço a ser divulgado.

Ainda na área de segurança pública, Marcelo Lima anunciou a assinatura do termo de cooperação entre as forças policiais, permitindo que as GCMs passem o limite do município de origem em conjunto com as guardas de outras cidades. O documento, porém, não foi rubricado pela Capital. Até o momento não há dados sobre as atividades integradas, passado um mês da solenidade.

Na última reunião prevista para o semestre, realizada no dia 17 de junho, Marcelo Lima comunicou a criação da Sala Grande ABC em Brasília, da Agência Reguladora Regional e da Central de Compras Consorciadas, além de tratativas para obtenção de recursos federais visando ao treinamento das GCMs. De etapa concluída por parte do Consórcio, é possível citar o novo software de monitoramento das chuvas, entregue às prefeituras, e a assinatura da carta-compromisso visando à proteção e preservação da Represa Billings.