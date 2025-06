Cancún e Punta Cana lideram preferência de brasileiros no Caribe

Águas cristalinas, clima quente o ano inteiro e resorts à beira-mar fazem de Cancún, no México, e Punta Cana, na República Dominicana, os destinos caribenhos mais procurados por turistas brasileiros. Além das paisagens de cartão-postal, os dois locais se destacam pela infraestrutura de hospedagem e pela facilidade de acesso com voos diretos a partir de diferentes cidades do Brasil.



Com mar calmo em tons de azul turquesa e rica vida marinha — incluindo golfinhos, estrelas-do-mar e peixes coloridos —, as praias caribenhas atraem famílias, casais e grupos de amigos em busca de lazer e descanso. A receptividade dos moradores locais e o sistema all-inclusive dos resorts são outros fatores que aumentam o apelo das viagens para a região.



“Sem dúvida, o Caribe continua entre os principais desejos dos brasileiros quando o assunto é praia, descanso e conforto. A estrutura hoteleira de Cancún e Punta Cana, especialmente os resorts com regime all-inclusive, são grandes atrativos”, afirma Carlos Eduardo Pereira, diretor executivo da Operadora Bancorbrás.



Segundo ele, a conectividade também tem papel importante no crescimento da demanda. “Atualmente, com voos diretos operados por companhias parceiras, como a Copa Airlines, o acesso aos destinos ficou ainda mais fácil, o que contribui para o aumento no número de viajantes brasileiros rumo ao Caribe”, completa.



As opções de hospedagem vão desde alternativas econômicas até hotéis de luxo com gastronomia internacional, bares temáticos, áreas de lazer e programação para todas as idades. A oferta de serviços adicionais — como traslados, seguros e passeios locais — também tem favorecido a popularidade de Cancún e Punta Cana entre os turistas do Brasil.