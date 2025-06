Malta atrai brasileiros que buscam estudar e trabalhar na Europa

Com clima mediterrâneo, ensino de inglês e possibilidade de trabalho legalizado para estrangeiros, Malta tem se consolidado como um dos destinos europeus mais buscados por brasileiros que querem estudar fora do país. Segundo levantamento da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio (Belta), o pequeno arquipélago no sul da Europa já aparece entre os seis destinos mais procurados para cursos de idiomas.



Entre os principais atrativos estão o uso do inglês como idioma oficial, a facilidade para solicitação de visto de estudante e a segurança. Além disso, o fuso horário mais próximo do Brasil — cinco horas de diferença — facilita a comunicação com familiares e até a manutenção de atividades profissionais remotas.



“Malta se consolidou como uma alternativa atrativa para quem busca aprendizado de inglês, qualidade de vida e permissão de trabalho”, afirma Alexandre Argenta, presidente da Belta.



Apesar do tamanho reduzido, o país tem infraestrutura voltada ao público internacional, com escolas de idiomas reconhecidas, sistema de saúde eficiente e rede de transporte funcional. A possibilidade de trabalhar legalmente durante os estudos é outro diferencial que tem motivado jovens brasileiros.



Para esclarecer dúvidas comuns sobre o destino, o Consulado Honorário de Malta em São Paulo realizou recentemente um treinamento voltado a agências de intercâmbio. O evento, em parceria com a Embaixada de Malta em Brasília e a empresa VFS Global, abordou o processo de solicitação de visto, prazos, documentos exigidos e erros frequentes.



Verdades e mitos sobre Malta



- Precisa de cidadania europeia para estudar em Malta?

Mito. Brasileiros podem solicitar o visto de estudante, desde que comprovem matrícula em um curso que atenda aos critérios de carga horária e duração.



- O inglês é uma das línguas oficiais?

Verdade. O idioma, herdado do período de dominação britânica, é amplamente utilizado no dia a dia.



- O clima é parecido com o do Brasil?

Verdade. O clima mediterrâneo, com verões longos e invernos amenos, costuma agradar os brasileiros.



- Malta tem pouca estrutura?

Mito. Apesar de pequena, a ilha oferece boa rede de ensino, saúde, transporte e lazer para estrangeiros.



Além dos estudos



Estudar em Malta também é oportunidade para mergulhar em uma cultura rica em influências britânicas, italianas e árabes. Cidades como Mdina, conhecida como “Cidade do Silêncio”, e paisagens como a Blue Lagoon, na ilha de Comino, estão entre os principais atrativos turísticos.



O país também promove eventos culturais ao longo do ano, como o Carnaval de Valletta e o Festival de Jazz de Malta. Na gastronomia, pratos como o tradicional fenek (coelho à maltesa) e doces como o kannoli fazem parte da experiência local.



Com custo de vida mais acessível que em outras partes da Europa, Malta se firma como um destino viável para quem quer unir viagem, estudo e vivência internacional.