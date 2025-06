Irã lança mísseis contra bases dos EUA no Catar e no Iraque

O governo do Irã confirmou, nesta segunda-feira (23), que realizou ataques com mísseis contra bases militares dos Estados Unidos no Iraque e no Catar. A ofensiva ocorre dois dias após uma operação militar conduzida pelos EUA contra alvos nucleares iranianos.



Entre os locais atingidos está a base aérea de Al Udeid, no Catar, considerada a principal instalação militar americana no Oriente Médio, onde operam mais de 10 mil soldados. Fontes de segurança em Israel relataram que, ao menos, seis mísseis foram lançados na direção da base.



Moradores de Doha, capital do Catar, relataram explosões e abalos na cidade. Ainda não há informações oficiais sobre vítimas ou a extensão dos danos.



Os ataques foram divulgados por uma agência estatal iraniana, que classificou a ação como parte da operação "Anunciação da Vitória". Segundo o Irã, trata-se de uma resposta direta à operação norte-americana batizada de "Martelo da Meia-Noite", realizada no sábado (21). Na ocasião, forças dos EUA bombardearam instalações nucleares iranianas em Fordow, Natanz e Esfahan.



O Pentágono informou que a ofensiva contra o Irã contou com manobras para confundir as defesas aéreas, incluindo o uso de bombardeiros como isca para garantir o fator surpresa.



A escalada eleva as tensões na região do Golfo. Os Emirados Árabes Unidos afirmaram que estão acompanhando os desdobramentos e reforçando monitoramentos de segurança. A Casa Branca declarou que já considerava a possibilidade de uma retaliação iraniana e que mantém atenção redobrada sobre possíveis ameaças às suas bases.



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, elogiou a ação americana contra o Irã e declarou que o ataque representa um "marco que mudará os rumos da história".