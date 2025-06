Nosso maior rio urbano. O Rio Tamanduateí. Vai ganhar um filme. Produzido por jovens. Que querem fazer história.

Tamanduateí

Estou gravando um documentário sobre o Rio Tamanduateí e estamos em busca de imagens históricas do rio e da região de várzea.

Você teria imagens antigas do Rio Tamanduateí ou da região que pudesse compartilhar com a gente? Qualquer ajuda seria muito bem-vinda e contribuiria bastante para o projeto.

O documentário é um curta metragem, um tanto experimental, com uma linguagem meio poética e performática.

O projeto nasceu em 2023 na Escola Livre de Cinema de Santo André, e depois estruturamos o projeto para o edital. A equipe é majoritariamente de alunos e ex-alunos lá da Escola Livre.

Gravamos em vários pontos do rio e vamos fazer uma roda de conversa na nascente na Gruta Santa Luzia, em Mauá, e uma performance ao longo no Rio.

Lucas Campos - Santo André

Nota da Memória – Prezado Lucas Campos. Excelente iniciativa. O Tamanduateí já foi cantado em prosa e versos. A Gruta Santa Luzia, em Mauá, já foi registrada de várias formas. O Diário, desde os tempos do News Seller, sempre se ocupou de noticiar os passos do rio e suas marginais. Agora, uma produção cinematográfica. Muito bom.

O mapa de Teodoro Sampaio, do início do século, focalizando toda a região que hoje forma a Grande São Paulo, traz as bacias hidrográficas e é até didático observar o Tamanduateí, em toda a sua extensão. Ali estão os afluentes todos. Um documento inestimável para o documentário.

No livro sobre os 50 anos do Semasa publicamos duas fotos sobre a primeira retificação do Tamanduateí, já em São Paulo, com uma retrospectiva que começa em 1993 e segue até 1914.

O tema é atualíssimo. Lucas, pode contar com o apoio da Memória nossa de cada dia.

Crédito das fotos 1 e 2 - Vida Moderna, revista, edição de Outubro 1914; acervo: Biblioteca Mario de Andrade, Seção de Obras Raras.

O CANAL. Operários rompem a barragem de terra, feita para desviar o curso do rio: e o canal é inaugurado

AVENIDA DO ESTADO. Trecho do canal do Tamanduateí: espaços laterais reservados para as obras da Avenida do Estado em São Paulo

Vila Euclides

‘História destroçada” (Memória, dia 17). O ataque aos túmulos continua. Uma pena. Como a coluna sabe, já levaram quase tudo dos túmulos da família Setti e continuam saqueando. Obrigada por mais essa publicação. Quem sabe com esse alerta da Memória as coisas melhorem.

Elexina D’Angelo - São Bernardo

EXPERIMENTO 1

‘Memória em construção’ (Memória, dia 18). Adorei a ideia do “Experimento” e vou começar a "fuçar" com calma em meus álbuns familiares. Apesar dos fotógrafos de família de outros tempos fixarem mais em pessoas do que em locais. Mas tenho certeza de que poderei colaborar com algo.

Parabéns à Memória, ao Paulinho, ao Evaldo, ao Lucas e à toda equipe do Diário pela ideia.

Vanderlei Retondo - Santo André

EXPERIMENTO 2

Gostei da ideia. Será uma leitura especial dos finais de semana observar na prática a ideia de transpor memoria para o vídeo. Parabéns.

Angelo Gaiarsa Neto - Santo André

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 22 de junho de 1975 – Edição 2779

Crônica 1 – Manchete da semana: Brasil no clube atômico. Fico fulo com a petulância de alguns senadores dos Estados Unidos, que tratam o Brasil como se fosse o quintal do país do Norte.

Roterdan Cravo, pseudônimo de Fausto Polesi

Crônica 2 – Respeito a quem vive um século. O respeitável cidadão que, em plena saúde do corpo e de espírito, pode, do alto dos seus 70 anos ou mais, olhar para trás, é um ser pleno de felicidade, tenha ou não conseguido realizar todos os seus anseios ao longo da caminhada que vai vencendo.

Júlio Pinheiro, pseudônimo de Hermano Pini Filho

Nota da Memória – Fausto Polesi e Hermano Pini Filho, mestres queridos e saudosos.

COLAR GUILHERME DE ALMEIDA

Hoje, às 14h, a Câmara Municipal de São Paulo outorgará o Colar Guilherme de Almeida 2025 a figuras importantes das Artes, História e Cultura.

Os homenageados: Maria Bonomi, escultora; Mary Lucy Murray Del Priore, historiadora; Associação Ballet Stagium Marika Gidali, Samir Nakhle Khoury, administrador; Milton Parron, jornalista; Geraldo Nunes, jornalista, Aristides Almeida Rocha, biólogo; João Tomas do Amaral, professor; e Marcelo Tápia, professor.

A solenidade está marcada para as 16h, na Academia Paulista de Letras.

EM 22 DE JUNHO DE...

1905 – Euforia em São Paulo: no Dia de São João, ao meio-dia, subiria o balão Brasil, de oito metros de altura, levando na cesta quatro acrobatas, que os jornais chamavam de aero/acrobatas.

A ascensão do dirigível seria no alto da Consolação, perto do cemitério.

O balão Brasil imitava o balão Portugal que há pouco subira no Velódromo Paulistano.

NOTA DA MEMÓRIA – Vamos virar as páginas dos jornais da época e depois contar como foi a exibição.

1950 - Uma ponte sobre o Rio Tamanduateí, em Utinga, Santo André, de interligação com a Avenida da Paz, vivia sua fase final de conclusão, com 21m de comprimento e 8m de largura.

Fonte: Folha do Povo.

2023 – Há dois anos, Memória contava a história de Lauro Brás, da dupla Sumaré e Jaçanã. Violão em punho, a dupla emocionou Santo André com a canção “Cidade Progresso”.

Sumaré, hoje saudoso, o moço da Bica de Pedra, cidade paulista que virou Itapuí.

