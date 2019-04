SEMP entra no mercado de celulares com modelos a partir de R$ 99

Da Redação, com assessoria



09/04/2019 | 14:48

SEMP GO! é uma marca do grupo SEMP TCL (que reúne as empresas SEMP, TCL e Toshiba) e batiza os novos celulares com tecnologia da antiga Alcatel (que deixou de fabricar dispositivos no Brasil). O mais curioso, entretanto, é o preço sugerido dos modelos, que vai de R$ 99 a R$ 599.

São oito modelos que pretendem atender diferentes tipos de públicos, desde os jovens, que estão sempre conectados à internet e precisam de um smartphone resistente e estiloso, até os seniors, que preferem produtos com teclas maiores e botões de SOS para garantir sua mobilidade e autonomia.

Conheça a nova linha de celulares da SEMP GO!:















