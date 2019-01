São Paulo é a cidade com mais usuários em site de traição

Da Redação, com assessoria



17/01/2019 | 10:18

Após dedicar os últimos dois anos à reconstrução interna da marca, a Ashley Madison, site de relacionamento extraconjugal, está mudando seu foco para seu maior mercado internacional: o Brasil. Isso porque o País tem um total de mais de 8,9 milhões de membros, maior número adúlteros fora da América do Norte.

O Brasil tem quase o dobro do número de mulheres em relação a homens no site, com uma proporção global de 1,91 mulheres ativas para cada 1 homem pagante. Não é surpreendente que o País também tenha a cidade com o maior número de usuários do mundo seja São Paulo, que possui mais de 1,6 milhão de membros. No ranking de cidades globais, três cidades brasileiras estão entre as Top 10.

Ashley Madison ainda revela mais detalhes sobre os brasileiros que estão procurando por um parceiro extraconjugal: a idade média dos membros é de 33 anos para homens e 32 para mulheres.

Top 10 cidades com mais usuários no Ashley Madison

1. São Paulo – Brasil

2. Nova York – Estados Unidos

3. Rio de Janeiro – Brasil

4. Los Angeles – Estados Unidos

5. Hong Kong – China

6. Panchiao – Taiwan

7. Cartagena – Espanha

8. Brasília – Brasil

9. Santiago – Chile

10. Buenos Aires – Argentina

