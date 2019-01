Exposição que homenageia David Bowie ganha versão em app com realidade aumentada

Bianca Bellucci



08/01/2019 | 11:18

Em comemoração ao dia que marcaria o aniversário de 72 anos de David Bowie, o cantor camaleão ganhou uma versão em realidade aumentada da exposição que celebra sua vida e carreira, chamada de David Bowie Is. O aplicativo lançado hoje (8) traz mais de 400 itens em alta resolução que incluem figurinos, cartas escritas à mão, artes originais e vídeos. Tudo com opção de rotatividade em 360º.

Além do conteúdo interativo, o aplicativo David Bowie Is possui introdução e narração feita por Gary Oldman, ganhador do Oscar de Melhor Ator pelo filme “O Destino de Uma Nação” e conhecido por interpretar Sirius Black na franquia “Harry Potter”. O ator, inclusive, era um amigo próximo do cantor.

A exposição que dá origem ao app começou em 2013 no V&A Museum, em Londres, na Inglaterra, e viajou o mundo. A última parada foi no Brooklyn Museum, em Nova York, nos Estados Unidos. Em 2014, ela desembarcou em São Paulo (SP) no Museu da Imagem e do Som (MIS).

Um pequeno problema é que o aplicativo é pago – e um tanto salgado. O David Bowie Is para iOS sai por R$ 29,90, enquanto os usuários de Android devem desembolsar R$ 32,99. Está nos planos lançar também uma versão do app para dispositivos de realidade virtual até o final do ano.

