Novo 'Superman' estreia nos cinemas da região com promessa de renovar o legado do herói; veja fotos

Estreia nesta quinta-feira (10) oficialmente o aguardado filme Superman, primeiro longa-metragem do novo Universo DC sob o comando do diretor e roteirista James Gunn. A produção marca uma nova fase da franquia e promete resgatar o espírito esperançoso do herói, combinando ação épica, humor afiado e um toque de emoção. O Diário já assistiu e traz as primeiras impressões do longa, que debuta no circuito de cinemas da região – as redes Cinemark, Cinépolis e UCI fazem a exibição local, a exemplo do Cine Araújo, em Mauá.

Na trama, Clark Kent já vive sua rotina como repórter no Planeta Diário enquanto atua como Superman em Metropolis. Dividido entre suas origens kryptonianas e os valores humanos que aprendeu com seus pais adotivos, ele precisa enfrentar um novo desafio quando Lex Luthor ameaça abalar a confiança do mundo em seu maior protetor. Com a ajuda de velhos e novos aliados – e até de seu supercão Krypto – o herói embarca em uma jornada para reafirmar sua fé na humanidade.

David Corenswet assume o manto do Homem de Aço, entregando uma versão sensível e poderosa de Clark Kent/Superman. Ao seu lado, Rachel Brosnahan interpreta uma Lois Lane corajosa e afiada, que brilha tanto nas cenas de romance quanto nas investigações jornalísticas. Nicholas Hoult dá vida a um Lex Luthor frio e calculista, que atua nas sombras para tentar destruir a imagem do herói perante o mundo.

LEIA TAMBÉM:

Cinemas do Grande ABC oferecem ingresso grátis de ‘Superman’; veja datas e condições



O elenco de apoio traz nomes como Edi Gathegi (Sr. Incrível), Isabela Merced (Mulher-Gavião), Nathan Fillion (Lanterna Verde Guy Gardner) e Anthony Carrigan (Metamorfo), além de Wendell Pierce, Sara Sampaio e María Gabriela de Faría. A direção e o roteiro ficam por conta de James Gunn, também produtor do longa ao lado de Peter Safran. Juntos, eles inauguram uma nova era para o Universo DC no cinema.

Na pré-estreia realizada na quarta-feira (9), no Park Shopping São Caetano, o supervisor de logística Carlos Eduardo Pereira de Abreu, 42 anos, levou o filho Gabriel Pereira de Abreu, 13, para assistir ao filme. “Lembro que, quando era criança, vi o primeiro Superman (1978) no cinema e aquilo me marcou para sempre. Poder estar aqui hoje com meu filho, passando essa experiência adiante, é emocionante. Ele também saiu querendo voar”, contou sorrindo.

CRÍTICA

O Diário assistiu ao filme em primeira mão e antecipa: Superman retoma com sucesso a essência do herói como um símbolo de esperança. David Corenswet impressiona com uma atuação equilibrada, unindo leveza e força, enquanto a química entre ele e Brosnahan em cena torna a relação de Clark e Lois um dos pontos altos da trama. O vilão Lex Luthor, por sua vez, retorna em grande forma, como um dos antagonistas mais icônicos da cultura pop.

O filme ainda surpreende com a participação encantadora de Krypto, o supercão, que ganha destaque e deve conquistar o público de todas as idades. As presenças de outros heróis, como Guy Gardner e Mulher-Gavião, ajudam a construir o novo universo compartilhado da DC. Com efeitos visuais impressionantes e uma narrativa que sabe dosar emoção e ação, Superman se apresenta como o primeiro passo sólido para uma nova fase do estúdio – uma que convida todos a, como diz o próprio herói, “olhar para cima”.