Blumenau x Unidos do Morro: São Bernardo garante final sem fogos com ruído

A grande final da Divisão Especial do futebol amador de São Bernardo será marcada por festa, segurança e respeito à lei. O compromisso foi firmado nesta quarta-feira (9), em reunião entre a Prefeitura, a Liga de Futebol Amador, torcidas e representantes dos finalistas Blumenau EC e Unidos do Morro FC.



Marcada para o dia 20 de julho, às 10h, no Estádio 1º de Maio, a decisão promete ser uma grande celebração da várzea — mas sem rojões barulhentos. A queima de fogos com estampido está proibida na cidade desde maio, conforme a Lei Municipal nº 7.427, que prevê multa de até R$ 11.600 para quem descumprir.



“Essa final representa a paixão do povo pelo futebol, mas também é uma oportunidade de mostrar que é possível comemorar sem causar sofrimento às pessoas com TEA, idosos e animais”, afirmou o prefeito Marcelo Lima. “A lei vale para todos. Vamos garantir que seja uma festa bonita, segura e sem barulho.”



O encontro no Paço contou com representantes da GCM, Polícia Militar, Secretaria de Esportes e da Liga, além dos presidentes dos clubes finalistas. Também ficou definido que haverá novas reuniões nos próximos dias para organizar o esquema de segurança no estádio e no entorno, além de orientar sobre uso de instrumentos musicais, bandeiras e sinalizadores.



Para o presidente do Unidos do Morro, Marcos Gomes, o diálogo com o poder público foi inédito. “É a primeira vez que vejo um prefeito chamar os clubes para conversar sobre os detalhes de uma final. Isso mostra respeito pela nossa comunidade.” Mauro José Nunes, do Blumenau, também destacou a união para garantir uma final pacífica: “Vamos reforçar com a torcida tudo o que foi combinado”.