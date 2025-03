Briga entre torcedores interrompe partida de futebol em São Bernardo

Uma briga entre torcidas rivais interrompeu um jogo de futebol amador na manhã deste domingo (23), no campo do Jardim Lavínia, em São Bernardo. A confusão ocorreu durante a partida entre os times Jardim Cláudia e DER, realizada na Avenida Capitão Casa.

Segundo a Prefeitura de São Bernardo, equipes da Polícia Municipal foram acionadas para conter o tumulto. Com o apoio da Polícia Militar, os agentes dispersaram os envolvidos e garantiram a segurança no local. A situação foi controlada sem registro de feridos.

Diante do ocorrido, os organizadores do evento decidiram interromper a partida. Ainda não há informações sobre possíveis sanções aos times ou torcedores envolvidos no episódio. A partida era válida pela Divisão Especial da Liga de Futebol Amador.