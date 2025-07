Tempo fechado predomina na região nesta quinta (10)

A quinta-feira (10) será marcada por céu encoberto e temperaturas amenas em todas as cidades do Grande ABC, de acordo com a previsão do Climatempo. O sol até aparece entre nuvens, mas o predomínio será de tempo fechado, com sensação de frio persistente ao longo do dia.



Em Santo André, o cenário será semelhante ao dessa quarta (9): sol entre muitas nuvens durante o dia e céu bastante nublado à noite. A mínima registrada é de 11°C, com máxima de 19°C.



São Bernardo deve ter uma quinta ligeiramente mais quente em relação à véspera, mas ainda sob muita nebulosidade. Os termômetros oscilam entre 12°C e 19°C.



Já em São Caetano, o tempo fica fechado durante praticamente todo o dia, com pequenas aberturas de sol. As temperaturas variam entre 12°C e 20°C, a maior máxima da região.



Em Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a previsão é bastante semelhante: dia com sol entre muitas nuvens, céu nublado em vários momentos e temperaturas variando de 11°C ou 12°C pela manhã até 19°C no período da tarde.



Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva para hoje na região. O clima segue típico de inverno, exigindo casacos leves e atenção para quem sai de casa cedo ou retorna à noite.