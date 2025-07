Trânsito trava na Anchieta e Imigrantes nesta quinta (10)

A manhã desta quinta-feira (10) começou com trechos de lentidão nas rodovias que compõem o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), principalmente no sentido São Paulo, segundo atualização da Ecovias às 8h55.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), há três trechos com tráfego congestionado. No sentido litoral, o motorista enfrenta lentidão entre os km 62 e 65, por excesso de veículos. Já na direção da capital paulista, os trechos entre os km 13 e 10 e entre os km 19 e 17 também apresentam congestionamentos. Nos demais pontos da rodovia, o tráfego segue normal.



Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), a situação é semelhante. Apesar de a maior parte da via estar fluindo normalmente, há registro de lentidão entre os km 47 e 46 e entre os km 17 e 14, ambos no sentido São Paulo, também devido ao excesso de veículos. O trecho entre os km 62 e 40 opera com tráfego normal, mas há restrição para veículos pesados.



As interligações Planalto (SP-041) e Baixada (SP-059), além das rodovias Cônego Domênico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega, Piaçaguera-Guarujá e as marginais da Anchieta, não registram ocorrências e apresentam tráfego normal em ambos os sentidos.



Motoristas que trafegam pelo sistema devem redobrar a atenção nos pontos de maior movimento e acompanhar as atualizações da concessionária para evitar atrasos.