Vôlei feminino de São Bernardo se concentra para os Jogos Regionais

São Bernardo começa a receber entre quinta e sexta-feira (10 e 11) as primeiras delegações para a disputa do 67º Jogos Regionais. O município volta a ser sede de um dos principais torneios esportivos do Estado de São Paulo. A delegação sãobernadense contará com 407 pessoas, sendo 356 atletas (219 masculino e 137 feminino), além de 51 integrantes de comissões técnicas.

No Ginásio do Baetão, a equipe de vôlei feminino comandada pela técnica Cristina Shintani segue com o treinamento intensificado para a estreia na competição, a partir do dia 14 de julho. “Nossa equipe Sub-19 é praticamente toda formada por atletas que estão na nossa base há muitos anos. Um time genuinamente ‘prata da casa’, de garotas formadas nas nossas categorias de base do vôlei”, conta a treinadora.

Cris fez questão de ressaltar a importância dos jogos para a manutenção do esporte na cidade. “Fico muito feliz em ver São Bernardo novamente sendo a sede dos Jogos Regionais, é trazer de volta para a cidade esse espírito esportivo, de reforçar que aqui vivemos intensamente o esporte há anos. Agradecemos a atual gestão por olhar novamente para o esporte como deve ser”, acrescentou.

DA BASE À COMISSÃO TÉCNICA - Reforçando os valores do esporte em São Bernardo, quem conhece bem a sensação de disputar os jogos ‘em casa’ é a auxiliar-técnica Grazi Rodrigues. Hoje, aos 29 anos e na comissão técnica do SUB 19, Grazi começou a jogar vôlei em São Bernardo aos 13 anos, nas categorias de base da equipe.

“Comecei a jogar aqui em São Bernardo no sub-13 e joguei até o sub-19 e agora estou aqui na comissão técnica, revivendo um pouco do que passei em São Bernardo nesse período. É muito bom fazer o que a gente gosta. Estar aqui em quadra, mesmo do lado de fora, é uma adrenalina diferente. Está sendo uma experiência prazerosa”, revela a ex-jogadora.

A auxiliar-técnica relembra com carinho dos anos que defendeu as cores de São Bernardo e conta que a proximidade com as jogadoras do atual elenco é primordial para o sucesso da equipe. “Até por ser uma mulher na comissão, que jogou aqui no time, essa proximidade com elas fica sim maior. De também entender o quanto as meninas estão ansiosas pela estreia, de poder conversar e trocar ideias acerca do que significa a competição. Tenho certeza que daremos nosso melhor em quadra”, finalizou.

Além de Cris e Grazi, também fazem parte da comissão técnica da equipe Sub-19 de vôlei feminino de São Bernardo: Luiz André Magalhães (assistente técnico), Mizael Pinho (preparador físico) e Hélio Brandini (fisioterapeuta).

JOGOS REGIONAIS 2025 - A competição, que será realizada entre 11 e 20 de junho no município, é organizada pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo em conjunto com a Prefeitura de São Bernardo. A delegação do município vai participar de 39, das 45 modalidades desta edição. Uma das novidades desta edição é o basquete 3×3, estreante na competição e que terá quatro equipes na categoria feminina e nove representantes na masculina, incluindo São Bernardo.

No período dos Jogos Regionais, 19 espaços esportivos vão abrigar as mais variadas modalidades esportivas. Entre os locais de competição estão a Arena Olímpica, Complexo do Baetão, Ginásio Poliesportivo, Crec Baetinha, Creeba, Centro de Badminton, CRI, Mesc e os campos do Batistini, Lavínia, Orquídeas, Selecta e Brasil.

Os Jogos Regionais são classificatórios para os Jogos Abertos do Interior (ainda sem previsão de data e local).

1ª REGIÃO ESPORTIVA - O Estado de São Paulo é dividido em oito regiões esportivas. São Bernardo está na 1ª região esportiva ao lado de outros 30 municípios: Santo André, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, São Caetano, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana do Parnaíba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Santos, Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Itanhaém, Itariri, Mongaguá, Peruíbe e Pedro de Toledo.

SITE OFICIAL DA COMPETIÇÃO - A programação oficial dos primeiros dias de competição - sábado, domingo e segunda (12, 13 e 14) - da 67º Edição dos Jogos Regionais já está disponível no site oficial da competição (https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/jogos-regionais-2025). A página também conta com notícias, fotos, mapa dos locais de competição, alojamentos, bem como dicas de lazer em São Bernardo.