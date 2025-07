Veja o obituário do Grande ABC deste dia 10 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Laerson de Lima, 91. Natural do Recife (Pernambuco). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria Pessoa Dias, 90. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Jardim Joaquim Eugênio de Lima, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marinalva de Oliveira Nazinho, 90. Natural de Pompéia (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Brasilino Gomes de Melo, 86. Natural de Palestina (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

José Cândido Rodrigues, 86. Natural de Dores do Rio Preto (Espírito Santo). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Rubens Neves, 85. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Metalúrgico. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Sotero da Silva, 84. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Pasqual de Farias, 82. Natural de Quintana (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Maria Annunciato Engelmann, 80. Natural de Lins (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5. Memorial Planalto.

José Alves Marques, 79. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Clemildo Alencar, 77. Natural de Assaré (Ceará). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Renê Padilla Rodrigues, 76. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Carlos Roberto Nasoni, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Luciene Araujo Oliveira, 61. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 5, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Maria Elenice Santana Lima, 46. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Rosa Murakami, 94. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Jardim da Colina.

Marlene Abate Favaro, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 5, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

João Antonio Cândido, 87. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ana Maria Januário dos Santos, 83. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ézio Equi Filho, 78. Natural de Itobi (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 5, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

João Alves de Freitas, 86. Natural de Pocrane (Minas Gerais). Residia na Vila Sapopema, em Eldorado, Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Carlos Rodrigues da Cruz, 53. Natural de Ataléia (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato Antonio da Silva, 38. Natural de Diadema. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Mario Rozendo da Silva, 89. Natural de Murici (Alagoas). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Comerciante. Dia 5, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Elisa Chenelo Rasga, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Valdir Gonçalves Macena, 78. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Álvaro Ronaldo da Silva, 34. Natural de Mauá. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.