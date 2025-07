Mostra gratuita exibe filmes produzidos por etnias indígenas

Conhecer e valorizar gratuitamente o trabalho de cineastas dos povos Guarani, Yanomami, Guajajara e Tupinambá será possível neste domingo (13). A programação é da Mostra de Cinema Indígena, na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado) de São Paulo.

As exibições, que contemplam também documentários e videorreportagens, acontecem entre às 11h e 21h30. Parte das obras contará com debates das lideranças indígenas no local.

De acordo com a programação, os conteúdos pretendem dialogar com o público por meio de temas diversos como a importância da ancestralidade, detalhes do xamanismo e tratamentos medicinais (ayahuasca), por exemplo.

Segundo a organização, mediada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, as entradas estão sendo organizadas pelo site spaudiovisualhub.com.br. O endereço dá acesso ainda o cronograma completo das obras.

Na data, longas inéditos dos povos Kuikuro, Huni Kuin, Munduruku, Tukano, Ikpeng também poderão ser apreciados pelo público.

