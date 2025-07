BoJ indica ansiedade sobre tarifas dos EUA no Japão e empresas cautelosas com investimentos

A ansiedade em relação às tarifas dos EUA tem se espalhado pelo Japão, mostra um relatório do Banco Central japonês (BoJ). Em reunião nesta quinta-feira, 10, os chefes locais do BC disseram que as crescentes preocupações com tarifas tornaram as empresas cautelosas em relação aos planos de investimento, o que indica um sinal preocupante sobre as perspectivas corporativas.

Por outro lado, por mais que as empresas tenham manifestado preocupações sobre as perspectivas, o impacto real das tarifas parece limitado até agora, afirma o BoJ. O BC japonês disse que continuará apertando a política monetária, "mas os efeitos imprevisíveis da política comercial dos EUA podem atrasar aumentos adicionais nas taxas de juros, apesar da pressão inflacionária interna".

Apesar do cenário, o BoJ manteve sua avaliação para todas as nove economias regionais do país e disse que estão se recuperando, embora o ritmo seja desigual.

O gerente da filial de Osaka, Kazuhiro Masaki, ponderou que as exportações diretas para a América do Norte, a cadeia de suprimentos e o mercado mais amplo, incluindo a Ásia, podem ser afetados de várias maneiras. "Vamos examinar esses aspectos também", mencionou, em uma coletiva de imprensa. Osaka é o "lar" de muitos exportadores japoneses, que têm fortes laços não apenas com os EUA, mas também com outras nações asiáticas, incluindo a China.

Um fabricante de máquinas na região disse que reduziu seu plano de produção para o ano inteiro, já que o investimento mais fraco de seus clientes nos EUA reduziu a demanda por seus produtos. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.