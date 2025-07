Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 10 de julho de 2025

Revolução de 32

Exceto a menção feita na coluna Memória pelo jornalista Ademir Medici, vimos com surpresa que na edição de hoje (ontem) nenhum jornalista do Diário fez qualquer menção nem ao feriado nem ao que se comemora nesta data. Ou o Grande ABC não comemora esta data ou logo o Diário faz parte dos jornalistas que ignoram a gloriosa história, onde muitos do Grande ABC lutaram por esta causa. Para quem não sabe, o Dr. Vicente Martins Junior, um dos fundadores da CTBC, tem seus restos mortais no monumento do Ibirapuera. Ele lutou como cidadão andreense na Revolução de 1932. Ou será que não sabemos guardar a memória dos MMDC? Um desrespeito à luta de São Paulo em favor de uma constituição. Merecia uma reportagem de capa.

Angelo Gaiarsa Neto - Santo André

Invasão ao Itaú

‘MTST invade Itaú na Faria Lima para pedir taxação de alta renda ’ (www.dgabc.com.br). Incentivados pelo descondenado que ora ocupa o trono presidencial, dois movimentos de arruaceiros, digo sociais, invadiram na quinta passada a sede do Banco Itaú na Capital Paulista. A baderna foi em defesa da reforma tributária e a taxação dos super-ricos. Pergunto a nossa capenga Justiça: os invasores serão presos e condenados nos mesmos moldes dos baderneiros de 8 de Janeiro ou ficarão livres como o incendiário da estátua do Borba Gato?

Vanderlei Retondo - Santo André

‘Quebrando um galho’

Totalmente descabido e infeliz o comentário de José Auricchio Júnior para seus seguidores em rede social a respeito dos serviços que estariam sendo prestados por alguns médicos generalistas para o programa destinado a zerar filas de espera por consultas em São Caetano (Cena Política, dia 2). Acho que o diagnóstico disso é diarreia cerebral.

Walmir Ciosani - São Bernardo

Javier Milei

‘FMI apoia medidas recentes visando reservas na Argentina e anuncia visita de missão ao país’ (www.dgabc.com.br). É verdade que quando Milei assumiu o governo da Argentina, muitos economistas torceram o nariz para ele, achando que não seria capaz de endireitar a economia. Há um ano e meio no poder, Milei vem entregando bem mais do que esperavam dele. Reduziu salários e aposentadorias, recuperou as reservas externas e estabeleceu uma política de enxugamento da máquina pública. Conforme dados do trimestre do ano, o PIB avançou em 5,8% ao ano. Sem contar que a inflação caiu de 25,5% em dezembro de 2023, para 1,5% em maio de 2025. Graças ao FMI (Fundo Monetário Internacional), as reservas estão em torno de R$ 38 bilhões. Mesmo Milei mostrando serviço alguns críticos continuam acusando-o de uma política que amplia a pobreza. Aqui no Brasil, só leva pedrada, árvore que dá frutos. Esse deve ser o caso de Milei.

Izabel Avallone - Capital