Taka diz ter acabado com o ‘câncer’ de Diadema ao criticar gestões anteriores

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), nesta quarta-feira (9), em ato solene em alusão à revolta armada de São Paulo contra o governo central de Getúlio Vargas, chamada de Revolução Constitucionalista de 1932, hasteou a bandeira do município na entrada principal da cidade, entre as Avenidas Fabio Eduardo Ramos Esquivel e Antonio Piranga, e batizou um veículo blindado do Exército Brasileiro com o nome do município. O emedebista destacou o simbolismo de resgatar o “pertencimento” e enaltecer o patriotismo entre a população ao garantir ter extirpado o “câncer” do território diademense.

“Vocês (Forças Armadas representadas pelo Exército) não só protegem a nossa Nação, mas simbolicamente agora protegem nossa cidade de todo mal, de todo o câncer (que) durante anos (esteve) aqui. Hoje temos a liberdade de poder hastear uma bandeira e de cantar o Hino Nacional”, discursou o prefeito.

Indagado pelo Diário sobre o direcionamento da declaração, Taka afirmou, sem citar períodos, que existiu em Diadema apoio institucional à desordem pública. “O câncer foi (formado pelos) pancadões que perturbavam as famílias de bem com a conivência de gestões anteriores”, pontuou.

Os pancadões – festas clandestinas principalmente em favelas ou bairros periféricos em grande maioria organizadas pelo crime organizado –, segundo Taka, foram extintos na cidade nos 100 primeiros dias de governo.

Para o chefe do Executivo, a bandeira hasteada permanentemente e o batismo do veículo Guarani do Exército são mais atos que ultrapassam o simbolismo e trazem o sentimento “pertencimento da cidade, resgata a dignidade de Diadema e de seu povo”.

A solenidade na Praça 8 de Dezembro, com a presença de famílias, autoridades civis, militares e discursos em tons críticos a grupos políticos que preferem defender a liberdade sexual e das drogas, por exemplo, do que a disciplina e respeito às instituições, foi encerrada com Taka se voltado à população e lembrando a frase estampada na bandeira da cidade. “Conhecer os símbolos do nosso município é também reconhecer nossa própria história. No canto da nossa bandeira está o brasão criado na gestão do prefeito Evandro Caiaffa Esquivel (entre 1960 e 1964). Nele vemos a inscrição: Floreat Diadema, que em latim significa Diadema Floresça”, disse.

O coronel Leonardo Kuwabara, comandante do 4º Batalhão de Infantaria Mecanizada do Exército Brasileiro, com sede em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, falou sobre o simbolismo do batismo do blindado. “O guerreiro (militar) se identifica com a cidade ou região dele e isso é motivo de orgulho”, disse.

DESFILE CÍVICO-MILITAR

Taka Yamauchi disse que vai resgatar o civismo em Diadema. “O Exército já está convidado. Vamos retomar o 7 de Setembro, os desfiles cívicos aqui na cidade”, disse Taka ao garantir a parada cívico-militar neste ano para a Avenida Dr. Ulysses Guimarães.





