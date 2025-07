Tarcísio quer, mas Jean não vai deixar

O Hospital da Mulher de São Bernardo completou dois anos e se tornou nos últimos seis meses referência no atendimento humanizado, tanto que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), em visita à cidade, falou que cogita estadualizar a unidade. Porém, o secretário municipal de Saúde, Jean Gorinchteyn, foi enfático quando questionado pelo Diário: “O Hospital da Mulher é nosso xodó. Melhor que muito hospital privado. A gente não vai deixar levar, não”, brincou. Segundo o secretário, o equipamento voltado à saúde da mulher é um orgulho da gestão municipal e “tem cara de hospital de alto padrão”, com estrutura e atendimento que colocam muito serviço particular no chinelo. A reação veio com carinho e firmeza. Por enquanto, o xodó deve ficar em casa.

BASTIDORES

Saúde infantil

O vereador de São Bernardo Lucas Ferreira (PL-foto), após mais de dois anos de solicitações formais e diálogo constante com o governo municial, comemora a conquista de médico pediatra na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Riacho Grande. Segundo o liberal, a chegada do especialista não é apenas uma melhoria na infraestrutura de saúde. É uma reparação histórica. “É garantir dignidade, respeito e atendimento próximo para as famílias da região, especialmente às nossas crianças”, pontuou.

A guerra contra ‘todes’ continua

Depois de o vereador Luiz Henrique Watanabe (PRTB) declarar guerra contra o pronome neutro “todes”, usado em um painel na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Pauliceia, em São Bernardo, foi a vez da parlamentar Nina Braga (PL) entrar na linha de frente contra o uso da linguagem nos equipamentos públicos da cidade. Segundo a bolsonarista, houve uma conversa com a diretora do posto, para os devidos esclarecimentos. Prioridade? Seja como for, é o assunto que está movimentando a cidade.

Coletiva em São Bernardo

Líder de governo e presidente da Comissão Especial que investiga as obras da gestão do ex-prefeito de São Bernardo Orlando Morando (sem partido) na Câmara, o vereador Julinho Fuzari (Cidadania) realiza hoje coletiva de imprensa, às 11h, a fim de informar os rumos das apurações a respeito da polêmica obra do acesso ao km 16 da Rodovia Anchieta. O objetivo, de acordo com o parlamentar, é esclarecer os encaminhamentos do grupo de trabalho diante das inconsistências técnicas observadas no projeto.

Fim das férias

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), retorna hoje da licença dos trabalho de gabinete, após mais de quatro anos seguidos sem “férias”. O petista já tinha regressado de viagem nos últimos dias, inclusive, votou no PED (Processo de Eleições Diretas) do diretório mauaense no domingo passado, e foi o principal cabo eleitoral do deputado estadual Rômulo Fernandes, reeleito presidente do partido na cidade. Segundo aliados, o petista aproveitou a pausa para fazer exames e ficar ao lado da família.

Preferido de Lula

Falando no PED do PT,o ex-prefeito de Araraquara, Interior paulista, Edinho Silva foi eleito o novo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Edinho tinha apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e superou o deputado federal Rui Falcão (SP), da corrente Novo Rumo; Valter Pomar, da Articulação de Esquerda; e Romênio Pereira, do Movimento PT. Do CNB (Construindo Um Novo Brasil), corrente majoritária do PT, Edinho substitui o senador Humberto Costa (PE), que estava interino no comando da agremiação.

