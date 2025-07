Hulk comenta atraso salarial no Atlético-MG e diz confiar em solução da SAF

O atacante Hulk se manifestou nesta quarta-feira sobre o momento financeiro instável vivido pelo Atlético-MG. Em entrevista após o treino, o camisa 7 classificou como "delicada" a situação do clube, que enfrenta atrasos em pagamentos a jogadores, mas fez questão de demonstrar apoio à gestão da SAF alvinegra, destacando a confiança em quem administra o Galo.

"Desde que cheguei, em 2021, nunca passamos por algo assim. É um momento meio complicado, mas estamos tentando manter o foco no campo", afirmou o jogador. Segundo Hulk, o elenco foi reunido na última terça-feira para uma conversa com o CEO do clube, que explicou o atual panorama e os desafios enfrentados pela administração.

Segundo o ge, o Atlético-MG ainda não quitou os salários do mês de julho, cujo vencimento era no último dia 5, e também tem pendências no pagamento dos direitos de imagem referentes a junho. A situação, segundo Hulk, afeta o ambiente interno e gera incerteza entre os atletas. "Todo dia chega alguém perguntando: 'Tem alguma notícia? Já falaram quando vão pagar?'. A gente fica um pouco perdido, mas o importante é saber que estão tomando providências", relatou.

Mesmo diante das dificuldades, o atacante reiterou que o elenco mantém a confiança nos responsáveis pela SAF atleticana. "Acreditamos nos investidores, são pessoas sérias, grandes empresários. Tenho certeza que estão buscando soluções. Eles não deixariam o clube nessa situação sem agir", disse.

Nos bastidores, o clube trabalha para tentar aliviar a pressão no caixa. A gestão atual tenta obter novos aportes financeiros e tem apoio de consultorias especializadas para atrair investidores. O objetivo é reduzir o impacto da dívida de curto prazo, que segue pressionando o orçamento e gerando atrasos em repasses - não apenas aos atletas, mas também em acordos com outros clubes e agentes.

Enquanto isso, o elenco tenta blindar o vestiário e manter o foco na retomada do Campeonato Brasileiro. O Atlético volta a campo no sábado, contra o Bahia, em Salvador. Hulk, mesmo envolvido na crise extracampo, garantiu: "Vamos continuar honrando essa camisa. As dificuldades existem, mas o compromisso com o clube é maior".