Nova vacina contra meningite protege de quatro bactérias

O Ministério da Saúde atualizou recentemente a vacina da dose de reforço contra a meningite, aplicada em crianças de um ano, por uma com maior capacidade. O novo imunizante protege dos sorogrupos de bactérias A, W e Y, além do C, a vacina meningocócica C aplicada até o momento.

A vacina ACWY já está disponível nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da região. As crianças que já tomaram as duas doses da vacina meningocócica C, recomendada aos três e cinco meses, e a dose de reforço não precisam receber a nova vacina, por enquanto.

A meta, como em toda vacina de rotina, é imunizar 90% das crianças. A cobertura vacinal no Grande ABC está em 86%. No ano passado, a meta foi alcançada, com 93% do público-alvo imunizado.

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Pode ser causada por vírus, que provoca uma versão menos grave da doença, ou por bactérias, que representam maior risco de morte e sequelas.





LEIA TAMBÉM:

Em cinco anos, casos de hepatite A sobem 793%