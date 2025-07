Polícia encontra arsenal e drogas após denúncia anônima em Mauá

Uma denúncia anônima levou à prisão de um homem com arma e grande quantidade de drogas em Mauá, na última segunda-feira (7). A ação foi realizada por policiais do 6º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), que receberam a informação de que um imóvel na cidade estava sendo usado para armazenar entorpecentes.



Durante a abordagem, o suspeito confessou envolvimento com o tráfico e indicou o local onde escondia o material. No imóvel, os agentes encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições intactas, além de 1.560 papelotes de cocaína, 1.850 pinos de crack e 133 porções de maconha. Também foram apreendidos cadernos com anotações que detalhavam o esquema de venda das drogas.



O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

