Câmara vota lei para mudar Conselho Tutelar de lugar

A Câmara de Diadema leva nesta quinta-feira (10) a plenário proposta de alteração de lei para que o prefeito Taka Yamauchi (MDB) possa mudar a unidade leste do Conselho Tutelar 3, na região do Piraporinha, para uma sede compartilhada com a unidade 2, no Centro.

Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Capel (PSD), a atual legislação municipal “não traz uma flexibilidade” no que diz respeito a mudança de endereço. De acordo com a norma, cada uma das quatro regiões da cidade deve ter uma sede descentralizada do Conselho Tutelar. “Caso aprovada a alteração da lei, o governo vai poder economizar custos, por exemplo, com a localização de imóveis”, disse Capel.

Nesta quarta-feira (9), durante a solenidade de batismo e hasteamento da bandeira, Taka explicou a motivo da mudança da unidade leste. “Ela está em um imóvel da (Rua) Guaricica que foi vendido pela gestão anterior, então estamos trazendo este Conselho Tutelar para outro imóvel com aluguel consolidado aqui no Centro. O grande problema é que lei federal permite que os conselhos de outras regiões posam fazer base de uma sede central, mas nossa legislação não. Essa alteração vai possibilitar otimizar os custos com aluguéis”, explicou.

A mudança, no entanto, é controversa e tem gerado queixas da oposição e população com relação a dificuldade de acesso à unidade por conta da distância.

"Vamos ficar atentos a isso e entender qual era o número de atendimentos do conselho da este e qual será a partir de agora. Vamos fiscalizar", disse Capel, que ainda analisou como positiva a mudança.





